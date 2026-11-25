A. Lukašenka pareiškė esąs pasirengęs kaip „saugumo garantas“ lydėti V. Zelenskį į Maskvą derybų dėl karo užbaigimo.
„Na, jis gali pasiimti Putiną ir tada kartu su Putinu atskristi į Kyjivą, tada mes tikrai taip pat garantuosime jiems saugų priėmimą, prašau, juk tai derybos“, – pareiškė V. Zelenskis
Jis taip pat pridūrė, kad neturi laiko nerimtoms kalboms.
„Kam Lukašenka siūlo nerimtinus dalykus? Mes esame karo padėtyje, negalime susitikti Maskvoje, negalime susitikti Kyjive. Mes visi tai puikiai suprantame. Kai kas nors taip kalba, tai tiesiog nerimtas pokalbis. Tai reiškia, kad tas žmogus neartina mūsų prie karo pabaigos“, – sako Ukrainos prezidentas.
Lukašenka pasiūlė palydėti Zelenskį į Maskvą
Nuo 1994 m. valdžioje esantis A. Lukašenka leido Maskvai pasinaudoti Baltarusijos teritorija invazijai į Ukrainą vykdyti. A. Lukašenkos valdoma Baltarusija yra priklausoma nuo Kremliaus.
Trečiadienį pasirodysiančio interviu ištraukoje A. Lukašenka sakė: „Mes su Zelenskiu galėtume sėsti į lėktuvą ir skristi į Maskvą. Tik mudu, o aš garantuočiau jo saugumą ir visa kita.“
„Jei jis nesutiks, tegul toliau kariauja, tegul pats eina į frontą su Kalašnikovo automatu ir kovoja. Karas tęsiasi, jį reikia sustabdyti“, – pridūrė jis.
Ukraina perspėja Baltarusiją nesileisti dar labiau įtraukiamai į karą, atkreipdama dėmesį į suintensyvėjusias Rusijos atakas prieš šiaurinę Ukrainos dalį ir teigdama, kad Baltarusijos pusėje pastebėta karinio rengimosi požymių.
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