Apie tai praneša „RBK-Ukraina“, remdamasi „Pul Pervogo“.
Lukašenka priminė, kaip Rusijos diktatorius pasiūlė V. Zelenskiui susitikti su juo Maskvoje. Jis pridūrė, kad toks pasiūlymas esą yra „žiaurus ir neįmanomas“.
„Mes su Volodymyru Zelenskiu galėtume sėsti ir kartu nuskristi į Maskvą. Kaip jo saugumo garantas, galėčiau sėsti kartu su juo ir nuskristi į Maskvą pasikalbėti“, – pareiškė savišaukis prezidentas.
Vis dėlto jis mano, kad Ukrainos prezidentas su tokiu pasiūlymu nesutiktų.
„Na, jei nesutiks – tegul tada kariauja. Tegul pats vyksta į frontą su automatu ir kariauja“, – sakė A. Lukašenka.
Jis pabrėžė, kad karą būtina sustabdyti, ir spėjo, jog per trišales derybas Maskvoje galėtų būti pasiektas susitarimas.
Lukašenka pareiškė, jog karą Ukrainoje būtina sustabdyti
„Esu įsitikinęs, kad dėl karo pabaigos, ateities, santvarkos ir kitų klausimų mes tarpusavyje susitartume greičiau nei su jumis. Ir žmonės tai priimtų“, – teigė A. Lukašenka.
Be to, Baltarusijos savišaukis prezidentas pareiškė, kad Rusijos diktatorius esą „laimi fronte“.
Primename, kad neseniai A. Lukašenka pareiškė, jog karą Ukrainoje būtina sustabdyti, nes pasaulis gali atsidurti prie Trečiojo pasaulinio karo slenksčio.
Taip pat Baltarusijos diktatorius atsakė į JAV prezidento raginimą išrinkti naują Ukrainos lyderį. Jis pareiškė, kad Ukrainos žmonės patys spręs, kas taps šalies prezidentu.
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