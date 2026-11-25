Kaip skelbia „New York Post“, D. Trumpas, išgirdęs klausimą, nusijuokė.
„Kas taip pasakė?“ – paklausė D. Trumpas, pasikeisdamas žvilgsniais su kambaryje buvusiu vyresniuoju patarėju.
„Ką jis nori, kad aš padaryčiau?“ – tęsė D. Trumpas.
Jis pridūrė, kad konfluktas tęsiasi, nes „tango reikia dvejų“.
„Aš nesu priverstas laikytis jokio grafiko. Tiesiog norėčiau, kad tai pasibaigtų. Žinote, tai neturi įtakos mums“, – sako D. Trumpas.
„Labai norėčiau, kad tai būtų padaryta šiandien, bet tango šokti reikia dviejų. Taigi pažiūrėsime, kas nutiks“, – pridūrė jis.
„Kartais atrodo, kad [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas yra pasirengęs, o Zelenskis – ne. Kartais Zelenskis labai norėtų tai užbaigti, o Putinas nėra pasirengęs. Priklauso nuo dienos“, – sako D. Trumpas.
Zelenskis ketina kreiptis į naujai išrinktą JAV Kongresą, jei Trumpui nepavyks užbaigti karo Ukrainoje
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis ketina kreiptis į naujai išrinktą JAV Kongresą, kad šis sustiprintų spaudimą Rusijai, jei prezidentui Donaldui Trumpui nepavyks įtikinti Kremliaus vadovo iki metų pabaigos užbaigti karo.
Tai V. Zelenskis pareiškė interviu agentūrai „Bloomberg“.
Pasak jo, JAV derybininkai Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas siekia, kad taikos susitarimas būtų sudarytas „kuo greičiau“, geriausia – iki sausio. Ukraina gali būti spaudžiama padaryti didelių nuolaidų, nors Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nerodo pasirengimo užbaigti karą, pabrėžė V. Zelenskis.
„Norima labai greitai judėti į priekį, ir mes tai suprantame, kaip ir rusai. Taip pat suprantame, kokią kainą už tai turėtume sumokėti. Mes irgi suinteresuoti taika, bet ne vien Ukrainos sąskaita“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskis taip pat paragino sąjungininkus tiekti daugiau raketų perėmėjų Ukrainos oro gynybos sistemoms „Patriot“. Jis dar kartą atkreipė dėmesį į šių raketų trūkumą ir apkaltino JAV administraciją vilkinant jau apmokėtų raketų pristatymą.
Pasak V. Zelenskio, JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas iki šiol nedavė leidimo perduoti Ukrainai 48 „Patriot“ raketas perėmėjas.
Tačiau net ir tokio kiekio nepakaktų visiems Ukrainos oro gynybos poreikiams patenkinti, pridūrė prezidentas.
Anksčiau interviu „Bloomberg“ V. Zelenskis teigė, kad nuo praėjusių metų JAV Ukrainai kas mėnesį tiekia po 12 „Patriot“ raketų. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį kiekio, kurį buvo pažadėjusi prezidento Joe Bideno administracija.
„Labai apmaudu, kad vykstant visoms deryboms dėl to, kaip užbaigti karą, Ukraina susiduria ne tik su mažinamomis „Patriot“ raketų perėmėjų tiekimo apimtimis, bet ir su pristatymo vėlavimais“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Pasak Ukrainos prezidento, 2026 metais rusai visiškai pakeitė karo veiksmų pobūdį.
„Dabar (Putino) kariuomenė kariauja prieš civilius gyventojus. Nes ankstesnis etapas – kariuomenė prieš kariuomenę – nedavė rezultatų“, – teigė jis.
Šiais metais Rusija be energetikos objektų pradėjo atakuoti ir vandens tiekimo infrastruktūrą bei tiltus, jungiančius Dniepro krantus Kyjive.
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