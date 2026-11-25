„Šiandien, lapkričio 24 dieną, Rusijos kariuomenė pasiekė absoliutų viso karo antirekordą: nuo 2026 metų pradžios jos nuostoliai siekia 432 519 karių. Tai daugiau nei per visus 2024 metus, kurie iki šiol buvo nuostolingiausi priešininkui – tuomet Rusija neteko 430 790 karių“, – antradienį pabrėžė Generalinis štabas.
Tai prilygsta situacijai, tarsi per vienus metus iš Rusijos žemėlapio būtų išnykę keturi regionai – Nencų ir Čiukčių autonominės apygardos, Magadano sritis ir Altajaus Respublika. Juose gyvena apie 434 tūkst. žmonių – beveik tiek pat, kiek nuo 2026 metų pradžios neteko priešininkas.
„Tai maždaug 1,5 mln. kvadratinių kilometrų teritorija – beveik 2,5 karto didesnė nei Ukrainos plotas. Kiekvienam šių regionų gyventojui tenka beveik po vieną eliminuotą okupantą“, – teigiama Generalinio štabo pranešime.
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