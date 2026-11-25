Rusija nori „daugiau nei Ukrainos“, pabrėžė F. Merzas.
Merzas: Rusija nori daugiau nei Ukrainos
„O kas to nesuvokia, tas nesupranta šio pasaulio arba siekia visai kitų tikslų“, – kalbėjo jis.
„Jau vien mūsų vertybės įpareigoja mus remti užpultuosius“, – tęsė kancleris. Esą kalbama „ne tik apie Ukrainą, bet ir apie mūsų laisvę“. Remdami Rusijos užpultą šalį, „mes remiame ir giname ir pačius save“, akcentavo kancleris.
F. Merzas įspėjo apie įvairiapusę Rusijos keliamą grėsmę.
„Rusija eskaluoja padėtį Baltijos regione. Rusija eskaluoja Lenkijoje. Rusija eskaluoja Juodojoje jūroje. Rusija eskaluoja kosmose ir Rusija labai smarkiai eskaluoja ir čia, mūsų šalyje, net ir rizikuodama žmonių gyvybėmis“, – sakė jis.
Todėl Vokietija ir europiečiai esą privalo Rusijai „parodyti ribas abiem šio žodžio prasmėmis“.
F. Merzas priminė neseniai kanclerio biure vykusį viršūnių susitikimą dėl Ukrainos, kuriame dalyvavo ir JAV atstovai. Pasak jo, amerikiečius „akivaizdžiai nustebino, kokie vieningi ir susitelkę šiuo klausimu yra europiečiai“. Toks ryžtas esą suteikia pagrindo „atsargiam optimizmui dėl taikos“.
Tai, kad Vokietija, teikdama pagalbą Ukrainai, padeda ir pati sau, taikytina ir ukrainiečių technologinėms naujovėms, skirtoms „civiliniam naudojimui, bet, žinoma, ir gynybos technologijų srityje“. Vokietijos įmonės mezga ryšius Ukrainoje, „kurie naudingi abiem pusėms“, sakė F. Merzas. Taip su didele Europos valstybe kuriami „vertingi ekonominiai santykiai, naudingi ir mums“.
Pasak kanclerio, neseniai vykęs Vokietijos ir Ukrainos ekonomikos viršūnių susitikimas parodė, „kokie glaudūs ekonominiai santykiai su Ukraina yra jau šiandien ir kokie jie gali būti ateityje“.
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