„Regis, nesulaukėme tokios reakcijos, kokios tikėjomės“, – radijo stočiai RMF FM sakė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
Lenkija pasigenda JAV reakcijos į Rusijos raketų incidentus
Anot jo, neaišku, ar Vašingtono tylėjimas susijęs su „taikos paieškomis“, ar su tuo, kad amerikiečiams reikia daugiau informacijos. Ministras pabrėžė, kad Pentagonas buvo nuolat informuojamas apie incidentus. JAV esą taip pat dalyvauja tiriant Lenkijoje rastas raketų nuolaužas.
W. Kosiniakas-Kamyszas išreiškė viltį, kad NATO generalinis sekretorius Markas Rutte per trečiadienį numatytą susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu paaiškins jam, kokius Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą padarinius tenka patirti rytinėms NATO valstybėms.
Praėjusio penktadienio rytą, Rusijai atakuojant Ukrainą, trys Rusijoje pagamintos sparnuotosios raketos „Ch-101“ įskrido į Lenkijos oro erdvę ir nukrito šalies pietrytinėje dalyje.
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