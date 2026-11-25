Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad naujieji Vašingtono muitai palies pagrindines JAV prekybos partneres, įskaitant Kiniją, Europos Sąjungą, Japoniją ir Pietų Korėją.
Kinija įspėja JAV dėl naujų muitų įvedimo
Paklausta apie pranešimus dėl Vašingtono planų, Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad muitų karai „nenaudingi niekam“.
„Abi pusės turėtų spręsti aktualius klausimus konsultacijomis, remdamosi lygybe, pagarba ir abipuse nauda, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Guo Jiakunas. – Vadinamasis gamybos pajėgumų perteklius yra klaidinga prielaida. Kinija prieštarauja, kad tai būtų naudojama kaip pretekstas politinėms manipuliacijoms.“
Kai kurios valstybės baiminasi, kad Kinijos pramonės pajėgumų perteklius – esą Pekinas pagamina daugiau nei suvartoja ir savo produkcija tvindo kitas rinkas – gali sutrikdyti pasaulines tiekimo grandines svarbiausiose pramonės šakose. Pekinas šiuos teiginius atmeta.
Guo Jiakunas teigė, kad Kinija ir Jungtinės Valstijos turėtų „bendradarbiauti, siekdamos veiksmingai įgyvendinti svarbų abiejų valstybių vadovų pasiektą sutarimą ir palaikyti stabilų Kinijos bei JAV ekonominių ir prekybos santykių vystymąsi“.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas pernai spalį pasiekė trapias paliaubas prekybos kare, tačiau jų galiojimas baigsis sausį.
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