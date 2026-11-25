82-ejų Thomas Markle‘as jau yra sulaikytas Floridoje. Prieš tai jis nusiėmė elektroninę apykoję, kurią privalėjo nešioti pagal namų arešto sąlygas. Artimiausiomis savaitėmis jis turėtų stoti prieš Los Andželo federalinį apygardos teismą ir išklausyti kaltinimus.
Meghan Markle tėvui JAV pateikti kaltinimai dėl vaikų pornografijos
Kaltinamajame akte teigiama, kad Th. Markle‘as turėjo 35 mm formato fotojuostų negatyvų, kuriuose užfiksuotas seksualinis vaikų išnaudojimas, įskaitant bent vieną nuotrauką, kurioje matomas lytinės brandos dar nepasiekęs nepilnametis.
Teismo dokumentuose sakoma, kad Th. Markle‘as neteisėtų nuotraukų turėjo tiek Filipinuose, kur anksčiau gyveno, tiek dviejose nuomojamose daiktų saugyklose Los Andžele.
Pasak prokurorų, FTB agentai konfiskavo dešimtis atvaizdų skaidrėse, fotojuostų negatyvuose ir knygose. Tarp jų buvo du atvaizdai, kuriuose, kaip manoma, Th. Markle‘as užfiksuotas su nuogais arba iš dalies nusirengusiais vaikais.
Šį mėnesį Floridos teisėjas nurodė atlikti Th. Markle‘o psichiatrinę ekspertizę, nustatęs, kad yra „pagrįstų priežasčių manyti“, jog vyras turi sutrikimą, dėl kurio „yra psichiškai nepajėgus suprasti prieš jį vykstančio proceso pobūdžio ir padarinių arba tinkamai prisidėti prie savo gynybos“.
Th. Markle‘o teisinės problemos prasidėjo spalį, kai britų bulvarinis laikraštis „The Sun“ pranešė, kad jo sūnus Thomas Markle‘as jaunesnysis, peržiūrėdamas dėžes, rastas buvusiuose tėvo namuose Filipinuose, aptiko seksualinio vaikų išnaudojimo vaizdų.
Th. Markle‘as gyveno Filipinų Sebu mieste, kol, kaip pranešama, anksčiau šiais metais grįžo į Jungtines Valstijas.
M. Markle praėjusį mėnesį pareiškė esanti „labai sukrėsta“ kaltinimų, kad jos tėvas laikė seksualinio vaikų išnaudojimo vaizdus.
Ji teigė dėl ankstesnių „nerimą keliančių ir sukrečiančių“ kaltinimų nebeleidusi tėvui bendrauti su jos vaikais.
Harry, antrasis karaliaus Karolio III sūnus ir sosto įpėdinio princo Williamo, su kuriuo nepalaiko ryšių, brolis, 2018 m. gegužę Vindzoro pilyje vedė buvusią aktorę amerikietę Meghan.
2020 m. pora išvyko iš JK ir atsisakė karališkųjų pareigų, tačiau rugpjūtį netikėtai grįžo į šalį su savo dviem vaikais ir čia apsigyveno.
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