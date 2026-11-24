Apie sprendimą pakeisti daugiau nei 500 nuteistųjų mirties bausmes laisvės atėmimu iki gyvos galvos gubernatorius paskelbė anksčiau šį mėnesį.
Manoma, kad G. Newsomas 2028-aisiais sieks tapti JAV prezidentu.
D. Trumpas šį žingsnį sukritikavo Teisingumo departamente vykusiame renginyje, kuriame prieš G. Newsomo sprendimą pasisakė keli aukų artimieji.
„Tarp mirtininkų, kuriems jis suteikė malonę, yra daugiau nei 110 vaikų žudikų, per 100 prievartautojų, nužudžiusių savo aukas, ir daugybė žudikų maniakų“, – teigė D. Trumpas.
„(Tai) vienas labiausiai šokiruojančių neteisybės aktų, kokį tik yra mačiusi mūsų šalis. Negalėjau tuo patikėti“, – sakė D. Trumpas.
Reaguodamas į Baltųjų rūmų atstovo Steveno Cheungo įrašą tinkle „X“, G. Newsomo biuras atkreipė dėmesį į tai, kad „kiekvienas asmuo, (...) kuriam pakeista mirties bausmė Kalifornijoje, mirs kalėjime“ ir kad „nė vienas jų neišeis į laisvę“.
„O Donaldo Trumpo nusikaltėliai? Jie lieka laisvėje, nes turtingi rėmėjai ir lobistai užsitikrina malonę skambant rimtiems įtarimams dėl „mokėk, kad galėtum dalyvauti“ praktikos“, – pareiškė G. Newsomo biuras.
D. Trumpas taip pat pranešė nurodęs generaliniam prokurorui „paspartinti federalinių mirties bausmių vykdymą“: „Prisiekusiesiems priėmus sprendimą, aukščiausia bausmė bus įvykdyta greitai ir neišvengiamai“, – sakė jis.
Mirties bausmės įvykdymo Kalifornijoje laukia 548 žmonės – pagal nuteistųjų mirti skaičių ši valstija išlieka tarp pirmaujančiųjų pasaulyje.
Vis dėlto mirties bausmė valstijoje nebuvo vykdoma jau du dešimtmečius, nors teismai ir toliau skiria šią bausmę už žmogžudystes bei kitus sunkius nusikaltimus nuteistiems asmenims.
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