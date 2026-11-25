Narai žuvusiųjų kūnus rado lėktuvo fiuzeliaže po to, kai „Cessna 210“ nukrito Meksikos įlankoje, tarp Paskagulos miesto Misisipės valstijoje ir Horno salos, priklausančios Meksikos įlankos salų nacionaliniam pajūrio parkui. Lėktuvu skrido keturi suaugusieji ir du 8 bei 10 metų berniukai, sakė pakrančių apsaugos tarnybos atstovas spaudai Juanas Rosas.
Sudužus lėktuvui JAV, netoli Misisipės pakrantės, žuvo šeši žmonės, tarp jų – du vaikai
Pasak pakrančių apsaugos tarnybos, Alabamos valstijos Mobailo miesto regioninis skrydžių valdymo centras apie 15.45 val. pranešė praradęs ryšį su orlaiviu. Gelbėtojai kelias valandas ieškojo lėktuvo. Iš pradžių, pasak J. Roso, buvo rastos tik trys gelbėjimosi liemenės, gelbėjimosi plaustas ir vandens paviršiuje plūduriuojanti lėktuvo kabina.
Skrydžių stebėjimo svetainės „FlightAware“ duomenimis, „Cessna“ skrido iš Naujojo Orleano į Fort Majersą Floridoje.
Pakrančių apsaugos tarnybos paieškos ir gelbėjimo operacijų koordinatorius Mobailo regione komandoras Trevoras Blountas šią nelaimę pavadino širdį veriančia.
„Nors baigtis nėra tokia, kokios tikėjomės, esame dėkingi už sklandų įvairių tarnybų bendradarbiavimą, kuris leido greitai surasti lėktuvu skridusius žmones ir pranešti jų šeimoms, kas nutiko jų artimiesiems“, – sakoma jo pareiškime.
Avarijos aplinkybes tirs Federalinė aviacijos administracija ir Nacionalinė transporto saugos valdyba.
Anksčiau šį mėnesį pietų Floridoje į žemę rėžėsi verslo lėktuvas „Learjet 60“. Žuvo visi devyni juo skridę žmonės. Šiurpią avariją vaizdo įrašuose užfiksavo automobiliuose buvę žmonės.
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