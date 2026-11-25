Avarija įvyko trečiadienio naktį, šiek tiek prieš 2 val. nakties.
Siaubinga avarija Lenkijoje
Atvykę gelbėtojai išvydo degantį automobilį, gelbėtojai jį ėmė gesinti.
Užgesinus gaisrą, sudegusiame automobilyje ugniagesiai rado trijų žmonių apanglėjusius kūnus.
„Avariją patyrė BMW, kuris buvo įregistruotas maždaug prieš mėnesį. Automobilis sudegė. Pirmasis „e-call“ signalas buvo gautas 1:53. Preliminariai aukų amžius įvertintas kaip mažesnis nei 20 metų, tačiau dar tikriname jų tapatybes“, – sako Didžiosios Lenkijos policijos atstovas spaudai Andrzejus Borowiakas.
Anot Kosciano rajono policijos atstovo spaudai Jaroslawo Lemanskio, avarija įvyko posūkyje.
„Posūkyje automobilis nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į medį, po to užsidegė ir visiškai sudegė. Avarijos vietoje buvo rasti visiškai apanglėję trijų žmonių kūnai. Tai – apie 20 metų amžiaus vyrai“, – sako jis.
Kelias, kur įvyko avarija, kelias valandas buvo nepravažiuojamas.
Dirba tyrėjai, aiškinamasi, kas galėjo lemti tragediją.
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