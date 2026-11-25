„Lietuvos draudimo“ užsakymu šį rudenį atlikto tyrimo duomenimis, tokius eismo įvykius yra patyręs 31 proc. apklaustų vairuotojų. Vyrai į avarijas dėl slidžios kelio dangos patenka dažniau nei moterys, taip pat dažniau nurodo tokiomis sąlygomis į avariją patekę ne vieną kartą.
Pasak „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovo Giedriaus Petriko, pirmosiomis šaltesnėmis rudens dienomis ypač padidėja grandininių avarijų pavojus. Dažniausiai tokios avarijos sutrikdo eismą ten, kur transporto priemonių srautai didžiausi – pagrindinėse miestų gatvėse ir aplinkkeliuose.
„Vėlyvą rudenį dažnai vyrauja labai permainingos oro sąlygos – per parą gali ir atšilti, ir atšalti. Plikledis paprastai formuojasi, kai oro temperatūra svyruoja apie nulį, o kelio danga dar būna drėgna. Tokiu metu greitesnio eismo keliuose, miestų aplinkeliuose nutinka ir grandininės avarijos, kuomet susiduria trys, keturios ir daugiau transporto priemonių, taip užblokuodamos visą kelio ruožą ar sankryžą“, – sako G. Petrikas.
Vairuotojai nespėja pakeisti įpročių
Viena pagrindinių avarijų priežasčių, pasak draudimo bendrovės atstovo, yra vairuotojų nesugebėjimas laiku prisitaikyti prie pasikeitusių eismo sąlygų.
Net ir žinodami, kad naktį oro temperatūra nukrito žemiau nulio, dalis vairuotojų ryte važiuoja tokiu pat greičiu ir laikosi tokio pat atstumo iki priekyje važiuojančio automobilio kaip šiltuoju metų laiku.
Susidarius plikledžiui, gerokai pailgėja automobilio stabdymo kelias, todėl įprastomis sąlygomis saugaus atstumo gali nepakakti norint išvengti susidūrimo.
„Dėl galimo plikledžio ypatingai atsargiai vairuoti reikia šešėliuotose vietose, ant tiltų ir viadukų, kur paviršius atvėsta greičiau nei aplinkoje. Be to, lapkričio mėnesį nuolat tvyranti prieblanda, tamsa ir dažni krituliai apsunkina matomumą kelyje“, – komentuoja G. Petrikas.
Nevienodos eismo sąlygos gali būti ir skirtingose to paties miesto gatvėse. Nors pagrindinės gatvės ryte jau gali būti pabarstytos druska, mažesnėse gatvėse, daugiabučių kiemuose ir automobilių stovėjimo aikštelėse kelio danga vis dar gali būti apledėjusi.
Viena klaida gali baigtis keliais susidūrimais
Pavojinga situacija neretai susidaro tuomet, kai per greitai važiuojantis vairuotojas pastebi kliūtį ir mėgina jos išvengti staigiai stabdydamas arba sukdamas vairą.
Ant slidžios kelio dangos dėl nepakankamo padangų sukibimo automobilis gali nereaguoti į vairo pasukimą arba pradėti slysti šonu. Tokiu atveju vairuotojas rizikuoja atsitrenkti ne tik į priekyje važiuojančią transporto priemonę, bet ir į gretimoje eismo juostoje važiuojančius automobilius ar šalia kelio esančias kliūtis.
G. Petrikas rekomenduoja slidžiame kelyje važiuoti mažesniu greičiu, laikytis didesnio atstumo iki kitų transporto priemonių, iš anksto pradėti lėtinti automobilį, vengti staigių greičio pokyčių ir vairo judesių.
Susidūrimas su nejudančia kliūtimi kainuoja brangiau
„Lietuvos draudimo“ praėjusių metų kasko draudimo duomenimis, 40 proc. keliuose patirtų žalų sudarė susidūrimai su kitais automobiliais, dar 9 proc. – susidūrimai su nejudančiomis kliūtimis, pavyzdžiui, kelio ženklais, medžiais ar apšvietimo stulpais.
Nors tokie eismo įvykiai retesni nei dviejų automobilių susidūrimai, jų metu patiriama vidutinė žala gerokai didesnė.
Susidūrus dviem automobiliams, vidutinė žala siekė 1 000 eurų, o automobiliui atsitrenkus į nejudančią kliūtį – 1 800 eurų.
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