Kol automobilis užsiveda, akumuliatoriaus patikrą lengva atidėti. Sunkiau užsivedantis variklis atrodo tik menkas nepatogumas, ypač kai ryte skubama į darbą ar vežami vaikai į mokyklą. Tačiau būtent šie pasikartojantys sunkumai turėtų paskatinti išsiaiškinti, ar akumuliatorius dar tinkamas naudoti, kol automobilis vieną rytą nesugriovė visų dienos planų.
Šalti rytai padidina pagalbos iškvietimų skaičių
Natūralu, kad kai automobilio užvesti nebepavyksta, dalis vairuotojų kreipiasi į kaimynus, artimuosius arba tiesiog kviečia techninę pagalbą. „Lietuvos draudimo“ Transporto žalų skyriaus vadovas Giedrius Petrikas sako, kad žiemą dažniausia tokios pagalbos priežastis – išsikrovęs akumuliatorius.
„Šių metų pirmąjį ketvirtį, kuris buvo itin šaltas, mūsų klientai ja pasinaudojo 2441 kartą, tai yra beveik tris kartus dažniau nei pavasarį ar vasarą“, – techninės pagalbos iškvietimų skaičių palygina G. Petrikas.
Bendra statistika rodo, kad vairuotojai pagalbos ieško ir tada, tačiau kai reikia pakeisti ratą, papildyti tuščią degalų baką ar ištraukti automobilį iš pusnies, pašnekovo teigimu, būtent akumuliatorius žiemą dažniausiai sutrukdo pradėti kelionę.
G. Petrikas pastebi, kad po kelių švelnesnių žiemų dalis vairuotojų akumuliatoriaus patikrą atidėliojo, todėl pašnekovas pataria jo būklę įvertinti dar prieš stipresnius šalčius, o automobilyje turėti įkrautą nešiojamąjį užvedimo įrenginį arba užvedimo laidus.
Vis dėlto pasiruošti netikėtumui ir išsiaiškinti, kodėl variklis sunkiai vedasi – skirtingi dalykai. Vien priverstinai užvesti automobilį nepakanka, kad būtų aišku, ar akumuliatorius tinkamas toliau naudoti ir ar kitą rytą pagalbos neprireiks vėl.
Šaltyje akumuliatorius gali mažiau, o varikliui reikia daugiau
Automobilis gali be sunkumų užsivesti rudenį ir pavesti vos prasidėjus šalčiams. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad akumuliatorius išsikrovė per vieną naktį – žema temperatūra išryškina ir anksčiau buvusias jo problemas.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Automobilių inžinerijos katedros docentas dr. Vytenis Surblys aiškina, kad įprastuose švino ir rūgšties akumuliatoriuose elektros energija gaunama vykstant cheminėms reakcijoms. Šaltyje jos sulėtėja, padidėja vidinė varža, todėl akumuliatorius gali tiekti mažesnę varikliui paleisti reikalingą srovę.
Tuo pat metu pasunkėja ir pats variklio darbas – atšalus sutirštėja alyva, tad starteriui reikia daugiau jėgos alkūniniam velenui pasukti.
„Taigi akumuliatorių baterija atiduoda mažiau srovės būtent tada, kai jos reikia daugiau“, – paaiškina V. Surblys.
Ar tokioje situacijoje automobilis užsives, priklauso nuo kelių aplinkybių: akumuliatoriaus įkrovos, jo būklės, temperatūros, variklio ir naudojamos alyvos savybių. Jeigu akumuliatorius jau nusidėvėjęs arba nevisiškai įkrautas, šaltyje jo galimybių gali nebepakakti, nors šiltesnę dieną vairuotojas jokių sunkumų nepastebėdavo.
Nepakankama įkrova gali nustebinti ir tuos, kurie automobiliu naudojasi kasdien: „Trumpos kelionės dažnai neleidžia generatoriui kompensuoti energijos, sunaudotos varikliui užvesti.
Mieste dažnas užvedimas, spūstys ir įjungti elektros vartotojai (salono ventiliatorius, žibintai, šildomi stiklai bei sėdynės) dar labiau didina energijos deficitą“, – sako V. Surblys.
Taigi vairuotojas kasryt gali sėkmingai išvažiuoti, tačiau akumuliatorius ilgainiui lieka nevisiškai įkrautas. Pasak docento, nuolatinis įkrovos trūkumas spartina akumuliatoriaus senėjimą ir gali sukelti negrįžtamą talpos praradimą.
Be to, energija naudojama ir tada, kai automobilis stovi: signalizacija, valdymo blokai bei kita budėjimo režimu veikianti įranga pamažu iškrauna akumuliatorių. Todėl ilgiau nevažinėjus prie jau sumažėjusios įkrovos prisideda ir šalčio poveikis.
Kada pakanka įkrauti, o kada metas keisti?
Sužinojus, kad akumuliatorius nevisiškai įkrautas, dar nereikėtų skubėti pirkti naujo. V. Surblio teigimu, du vienodo amžiaus akumuliatoriai gali būti visiškai skirtingos būklės.
Jų senėjimą spartina ilgalaikis nepakankamas įkrovimas, gilūs ar dažni iškrovimai, aukšta temperatūra, vibracija, netinkamai veikianti įkrovimo sistema ir ilgas išsikrovusio akumuliatoriaus laikymas.
Pašnekovas pabrėžia, kad tam tikrus prevencinius veiksmus gali atlikti ir pats vairuotojas: apžiūrėti jungtis, palaikyti švarius, sausus ir tvirtai prijungtus gnybtus, o prireikus akumuliatorių įkrauti tinkamu įkrovikliu. Retai naudojamam automobiliui papildomo įkrovimo gali prireikti periodiškai.
Visgi norint tiksliai žinoti, ar akumuliatorius dar pajėgus tarnauti žiemą, vien buitinio įkrovimo nepakanka.
„Būklę geriausia vertinti matuojant įkrovos lygį, tikrinant įkrovimo sistemą ir atliekant apkrovos arba šalto variklio paleidimo srovės testą“, – nurodo docentas.
Normali įtampa dar nereiškia, kad automobilis užsives
„Stelauto“ serviso koordinatorius Gediminas Martinka pastebi, kad vairuotojai į meistrus dažniausiai kreipiasi tik po pirmųjų šaltesnių naktų, kai variklį užvesti tampa sunku arba nebepavyksta visai.
Vis dėlto, jis taip pat priduria, kad automobilis apie silpstantį akumuliatorių neretai įspėja iš anksto: užvedant variklį pritemsta šviesos, prietaisų skydelyje pradedami rodyti klaidų pranešimai, nustoja veikti automatinio variklio išjungimo ir paleidimo („Start-Stop“) sistema.
Pasitaiko ir priešingų situacijų – automobilis dar užsiveda be didesnių sunkumų, nors patikros rezultatai jau rodo, kad akumuliatorius nusidėvėjęs. Aiškumo ne visada suteikia ir paprastas įtampos matavimas multimetru. Kaip paaiškina G. Martinka, akumuliatorius gali būti įkrautas, tačiau nebepajėgus atiduoti varikliui užvesti reikalingos srovės.
„Senas akumuliatorius gali rodyti normalią įtampą, bet vis tiek nebeturėti pakankamai galios varikliui užvesti“, – sako serviso koordinatorius.
Būtent todėl servise prie akumuliatoriaus gnybtų prijungiamu specialiu testeriu vertinama ne tik įtampa, bet ir šalto paleidimo srovė bei vidinė varža. Pagal šiuos duomenis sprendžiama, kokia yra reali jo būklė.
„Jei akumuliatorius tiesiog išsikrovęs, jį įkrovus rodikliai gali grįžti į normą. Tačiau jei jis jau susidėvėjęs, net ir visiškai įkrautas nebegali pasiekti reikiamos paleidimo srovės. Tokiu atveju akumuliatorių jau reikėtų keisti“, – paaiškina G.Martinka.
Vis dėlto net ir nustačius, kad akumuliatorius išsikrovęs ar susidėvėjęs, patikra tuo nesibaigia. Pasak serviso atstovo, būtina išsiaiškinti tikrąją energijos trūkumo priežastį: patikrinti, ar tinkamai dirba generatorius, taip pat įvertinti, ar stovinčiame automobilyje nėra nuolatinio srovės nuotėkio.
Akumuliatorių nepastebimai iškrauti gali netinkamai sumontuota papildoma įranga, signalizacija arba „užmigti“ nesugebantis automobilio valdymo blokas.
„Tokiu atveju naujas akumuliatorius problemos neišspręs – jis vėl išsikraus. Todėl visada patariame patikrinti visą įkrovimo ir elektros sistemą, o ne iš karto keisti akumuliatorių“, – pabrėžia G. Martinka.
Jo teigimu, išsami akumuliatoriaus ir įkrovimo sistemos patikra trunka apie 10–15 minučių ir „Stelauto“ servise kainuoja 24 eurus.
Įvertinti būklę prieš šalčius specialistas ypač rekomenduoja tuomet, kai akumuliatorius naudojamas ilgiau nei trejus ar ketverius metus – tai padės tiksliai nuspręsti, ar jam pakaks papildomo įkrovimo, ar prieš žiemą jau metas pasirūpinti nauju.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!