Automobilį perkantiems lietuviams – banko eksperto patarimas: maža įmoka gali suklaidinti

Vienu atveju nereikia pradinio įnašo ir automobilis iš karto tampa pirkėjo nuosavybe, kitu galima tikėtis mažesnių palūkanų, tačiau atsiranda papildomų įsipareigojimų. SEB banko atstovas paaiškino, į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad patraukli mėnesio įmoka ilgainiui nevirstų didesnėmis išlaidomis, nei planuota.
SEB banko duomenimis, automobilio įsigijimas yra viena dažniausių vartojimo paskolos paskirčių Lietuvoje, greta būsto remonto. Vidutinė tokios paskolos suma siekia 7,2 tūkst. eurų, o grąžinimo laikotarpis – 40 mėnesių. Tuo metu vidutinė automobiliui skiriamo lizingo suma sudaro 25 080 eurų, o sutarties terminas siekia 65 mėnesius.
Šis skirtumas iš dalies atspindi ir tai, kokius automobilius gyventojai renkasi. Vartojimo paskolos dažniau aktualios mažesnės vertės naudotų automobilių pirkėjams, o lizingu neretai finansuojamos naujesnės ir brangesnės transporto priemonės.
Portalo „Autoplius“ duomenimis, trečiąjį 2026 metų ketvirtį vidutinė naudoto automobilio kaina Lietuvoje siekė apie 10 tūkst. eurų.
„Šie skaičiai rodo, kad skirtingi finansavimo būdai gali atliepti skirtingus žmonių poreikius. Vienam aktualu įsigyti mažesnės vertės automobilį ir turėti daugiau lankstumo, kitam – finansuoti naujesnę ar brangesnę transporto priemonę. Todėl renkantis finansavimo sprendimą svarbiausia įvertinti savo situaciją“, – sako SEB banko Lizingo departamento vadovas Simonas Norbutas.
Vartojimo paskola – daugiau laisvės renkantis automobilį
Vienas svarbiausių vartojimo paskolos privalumų yra tai, kad pirkėjui nereikia turėti santaupų pradiniam įnašui. Gavęs finansavimą, jis gali atsiskaityti su automobilio pardavėju, o transporto priemonė iš karto tampa jo nuosavybe.
Tai aktualu perkant automobilį iš privataus asmens arba ieškant senesnio modelio, kuriam lizingo bendrovės gali neteikti finansavimo.
Be to, įsigyjant automobilį su vartojimo paskola, paprastai nereikalaujama KASKO draudimo. Pirkėjas gali pats nuspręsti, ar jam pakanka privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo, ar verta papildomai apsidrausti nuo vagystės bei kitų nuostolių.
„Vienas iš vartojimo paskolos privalumų – nereikia pradinio įnašo, taip pat nereikalaujamas KASKO draudimas. Finansavimo sprendimas gali būti priimamas greitai, o pinigai pervedami į kliento sąskaitą. Tai suteikia daugiau lankstumo ir leidžia greičiau reaguoti radus tinkamą variantą“, – teigia S. Norbutas.
Vis dėlto už šį lankstumą gali tekti sumokėti daugiau. Vartojimo paskoloms dažniausiai taikomos didesnės palūkanos nei automobilio lizingui, todėl net ir mažesnės vertės transporto priemonės finansavimas gali kainuoti nemažai.
Lizingui reikės pradinio įnašo ir KASKO draudimo
Lizingas dažniausiai pasirenkamas perkant naują arba palyginti neseniai pagamintą automobilį. SEB duomenimis, daugiau nei pusė banko lizingo klientų Lietuvoje finansuoja visiškai naujas transporto priemones.
Tačiau prieš sudarant sutartį reikia pasirūpinti pradiniu įnašu. Baltijos šalyse SEB lizingo klientai vidutiniškai sumoka apie 7800 eurų nuosavų lėšų, o tai sudaro maždaug 26 proc. įsigyjamo automobilio vertės.
Nors konkretus pradinis įnašas priklauso nuo finansavimo pasiūlymo, šis reikalavimas gali būti kliūtis pirkėjams, kurie neturi pakankamai santaupų arba nenori jų skirti automobilio įsigijimui.
Dar vienas svarbus skirtumas – automobilio nuosavybė. Finansinio lizingo atveju transporto priemonės savininke iki sutarties įvykdymo paprastai išlieka lizingo bendrovė, o automobilį įsigijęs žmogus juo naudojasi pagal sutartyje numatytas sąlygas.
Lizingu finansuojamam automobiliui taip pat dažniausiai privalomas KASKO draudimas, todėl lyginant pasiūlymus būtina atsižvelgti ne vien į mėnesio įmoką, bet ir į šio draudimo kainą.
Senesniam automobiliui lizingo gali ir nesuteikti
Renkantis finansavimo būdą, svarbu atkreipti dėmesį ir į automobilio amžių. Lietuvoje naujai registruojamų naudotų automobilių vidutinis amžius siekia 10 metų ir 7 mėnesius, tačiau lizingo bendrovės finansuojamoms transporto priemonėms taiko amžiaus apribojimus.
Pavyzdžiui, SEB banko reikalavimu lizingu finansuojamas automobilis sutarties pabaigoje turi būti ne senesnis nei 12 metų.
Tai reiškia, kad įsigyjant dešimties metų automobilį gali būti sudėtinga sudaryti penkerių metų lizingo sutartį, nes jos pabaigoje transporto priemonei jau būtų 15 metų.
Tokiomis aplinkybėmis vartojimo paskola gali būti tinkamesnis pasirinkimas, tačiau svarbu įvertinti ir senesnio automobilio priežiūros išlaidas. Net jei mėnesio įmoka nėra didelė, netikėtas variklio, pavarų dėžės ar kito brangaus mazgo gedimas gali gerokai padidinti bendras naudojimo išlaidas.
Mažesnė mėnesio įmoka dar nereiškia pigesnio automobilio
S. Norbutas atkreipia dėmesį, kad viena dažniausių klaidų renkantis finansavimą – pasiūlymus lyginti tik pagal mėnesinės įmokos dydį.
Ilgesnis grąžinimo terminas leidžia sumažinti kiekvieną mėnesį mokamą sumą, tačiau dėl ilgiau skaičiuojamų palūkanų bendra finansavimo kaina gali padidėti. Panaši situacija gali susidaryti ir pasirinkus lizingą su likutine verte, kai dalies automobilio kainos mokėjimas atidedamas sutarties pabaigai.
Todėl prieš pasirašant sutartį svarbu palyginti bendrą grąžintiną sumą, palūkanas, sutarties sudarymo ir kitus mokesčius, privalomo draudimo išlaidas bei galutinio atsiskaitymo sąlygas.
Dėmesio verta skirti ir metinei bendros vartojimo kredito kainos normai (BVKKMN), jeigu ji nurodoma finansavimo pasiūlyme. Šis rodiklis padeda įvertinti ne tik palūkanas, bet ir kitas į bendrą kredito kainą įtraukiamas išlaidas.
Svarbu nepamiršti, kad finansavimo kaina ir paties automobilio eksploatacijos išlaidos yra du skirtingi dalykai. Net palankiomis sąlygomis finansuojama transporto priemonė gali pareikalauti nemažai lėšų draudimui, techninei priežiūrai, padangoms, degalams ar remontui.
Importuotas automobilis gali pareikalauti papildomų investicijų
Ypač atidžiai bendrą pirkiniui skirtą biudžetą turėtų įvertinti vairuotojai, kurie renkasi iš užsienio importuotus naudotus automobilius.
„Autoplius“ duomenimis, 2026 metų trečiąjį ketvirtį iš JAV į Lietuvą importuotų automobilių skaičius buvo 33 proc. didesnis nei ankstesniu laikotarpiu, nurodytu rinkos apžvalgoje.
Tačiau vien patraukli automobilio įsigijimo kaina dar nereiškia, kad jis bus pigus. Dalis iš JAV atvežamų transporto priemonių yra anksčiau patekusios į eismo įvykius, todėl prieš perkant svarbu patikrinti automobilio istoriją, ankstesnius apgadinimus ir remonto kokybę.
Jeigu automobilį dar reikės remontuoti, prie įsigijimo išlaidų gali prisidėti atsarginių dalių, remonto darbų, registracijos ar techniniams reikalavimams užtikrinti būtinų pakeitimų kaina.
Todėl renkantis finansavimą reikėtų pasilikti ir papildomų lėšų nenumatytoms išlaidoms, užuot visą turimą biudžetą skyrus vien automobiliui įsigyti.
Kurį finansavimo būdą pasirinkti?
Pasak S. Norbuto, universalaus atsakymo nėra, nes tinkamiausias finansavimo būdas priklauso nuo automobilio vertės, jo amžiaus, pirkėjo santaupų ir planuojamos naudojimo trukmės.
Vartojimo paskola gali būti patogesnė tiems, kurie ieško nebrangaus ar senesnio automobilio, nenori mokėti pradinio įnašo ir pageidauja iš karto tapti transporto priemonės savininkais.
Lizingas dažniau tinka perkant naujesnį ar brangesnį automobilį, kai pirkėjas turi lėšų pradiniam įnašui, gali mokėti už KASKO draudimą ir siekia pasinaudoti galimai mažesnėmis finansavimo palūkanomis.
„Prieš priimant sprendimą verta sau atsakyti į kelis klausimus: kokio automobilio iš tiesų reikia, kiek nuosavų lėšų norime skirti, kiek laiko planuojame juo važinėti ir kokia mėnesio įmoka būtų patogi neatsisakant kitų finansinių tikslų. Finansavimas turėtų padėti įsigyti automobilį, o ne tapti našta kasdieniam biudžetui“, – pabrėžia S. Norbutas.
Svarbiausia palyginti ne tik tai, kiek kiekvieną mėnesį teks mokėti bankui ar lizingo bendrovei, bet ir kiek automobilis iš viso kainuos per pasirinktą laikotarpį. Tik tuomet galima objektyviai nuspręsti, kuris finansavimo būdas konkrečiam pirkiniui yra naudingesnis.
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