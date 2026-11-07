Po šalnų užsidegė padangų slėgio lemputė? Specialistai įspėja apie dažną vairuotojų klaidą

Pasak „Inter Cars Lietuva“ padangų skyriaus vadovo Vaido Oželio, sumažėjus lauko temperatūrai, padangų slėgio stebėjimo sistema gali įspėti apie nepakankamą slėgį, tačiau pradėjus važiuoti situacija iš pirmo žvilgsnio pasikeičia.
„Jei ryte užsidega slėgio įspėjamoji lemputė, o pavažiavus ji užgęsta, tai dar nereiškia, kad slėgis tapo tinkamas. Važiuojant padangos įšyla, todėl slėgis jose padidėja ir įspėjimas gali išnykti. Padangoms atvėsus, slėgis vėl gali būti per mažas“, – aiškina V. Oželis.
Būtent dėl šios priežasties vien užgesusia įspėjamąja lempute pasikliauti nereikėtų. Net jei automobilio valdymas nepasikeitė, slėgį padangose verta patikrinti manometru ir prireikus jį pakoreguoti pagal gamintojo rekomendacijas.
Kada kaltas šaltis, o kada – pažeista padanga?
Po staigesnio temperatūros kritimo slėgis paprastai sumažėja visose padangose, nors pokytis nebūtinai būna visiškai vienodas. Jeigu viena padanga praranda gerokai daugiau oro nei kitos, priežastis gali būti ne šaltis, o jos pažeidimas arba nesandarumas.
Oras gali skverbtis pro vinies ar kito aštraus daikto pradurtą protektorių, nesandarų ventilį arba padangos ir ratlankio sąlyčio vietą. Į padangų būklę taip pat reikėtų atkreipti dėmesį po stipresnio smūgio į duobę ar kelkraščio bortelį, taip pat neseniai pakeitus padangas.
„Svarbiausias signalas – pasikartojanti problema. Jei pripūtus padangą įspėjimas netrukus vėl pasirodo, vien papildyti oro nepakanka. Autoservise reikėtų patikrinti padangos sandarumą ir įsitikinti, ar ji nepažeista“, – sako V. Oželis.
Specialistas primena, kad nepakankamą slėgį ne visada galima pastebėti vien apžiūrėjus automobilį. Net ir gerokai oro netekusi padanga gali atrodyti beveik nepasikeitusi, todėl įspėjamajai lemputei užsidegus pirmiausia reikėtų patikrinti slėgį visose padangose.
Jeigu įspėjimas pasirodė iškart po atšalimo, slėgį geriausia išmatuoti dar nepradėjus važiuoti. Jeigu viena padanga nuolat praranda orą, reikėtų kreiptis į autoservisą, o pastebėjus, kad ji akivaizdžiai subliuškusi, važiuoti toliau gali būti pavojinga.
Ypač svarbu nedelsiant saugiai sustoti, jei automobilį pradeda traukti į šoną, atsiranda neįprasta vibracija ar girdimas iš padangos besiveržiančio oro garsas. Važiuojant su smarkiai sumažėjusiu slėgiu galima ne tik nepataisomai sugadinti padangą, bet ir prarasti automobilio kontrolę.
Kaip teisingai patikrinti padangų slėgį?
Viena dažniausių klaidų – padangų slėgį tikrinti iškart po ilgesnės kelionės. Važiuojant padangos įšyla, todėl jose esantis oro slėgis padidėja, o išmatuotas rodiklis gali būti didesnis nei tuomet, kai padangos yra šaltos.
Dėl šios priežasties slėgį geriausia matuoti prieš pradedant kelionę arba automobiliui bent kelias valandas stovėjus. Jeigu matuojama iškart po važiavimo, reikėtų atsižvelgti į tai, kad padangos gali būti įšilusios.
Svarbu žinoti ir tai, kokį slėgį rekomenduoja automobilio gamintojas. Šią informaciją paprastai galima rasti ant vairuotojo durelių statramsčio esančioje lentelėje arba automobilio naudojimo instrukcijoje. Rekomenduojamas slėgis gali skirtis priklausomai nuo padangų dydžio ir automobilio apkrovos.
„Nereikėtų vadovautis vien skaičiumi, nurodytu ant padangos šono. Ten paprastai pateikiamas didžiausias leistinas slėgis, o ne konkrečiam automobiliui rekomenduojama reikšmė. Pakoregavus padangų slėgį, kai kuriuose automobiliuose sistemą reikia nustatyti iš naujo pagal gamintojo nurodymus“, – pataria V. Oželis.
Ekspertas taip pat įspėja, kad po ilgesnės kelionės pastebėjus padidėjusį slėgį nereikėtų skubėti išleisti oro. Padangoms atvėsus, slėgis savaime sumažės, todėl taip galima jas pr
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