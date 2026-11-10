Važinėti senu automobiliu gali būti brangiau nei pirkti naujesnį: štai kada apsimoka keisti

Lietuvoje šis klausimas aktualus daugeliui vairuotojų, nes vidutinis lengvojo automobilio amžius mūsų šalyje siekia beveik 17 metų, o naudoti automobiliai sudaro beveik 87 proc. visų lengvųjų automobilių pirkimo ir pardavimo sandorių.
Senstant automobiliui, paprastai didėja ir įvairių gedimų tikimybė. „Transekstos“ duomenimis, pirmuoju bandymu privalomąją techninę apžiūrą įveikia maždaug trys ketvirtadaliai 6–8 metų automobilių, tačiau iš 15–18 metų transporto priemonių ją iš pirmo karto praeina mažiau nei pusė.
Vis dėlto vien automobilio amžius nėra pakankama priežastis jį keisti. Kur kas svarbiau įvertinti konkrečios transporto priemonės techninę būklę, artimiausiu metu laukiančius remonto darbus ir tai, kiek pinigų jos priežiūrai tenka skirti kasmet.
„Sprendžiant, ar remontuoti automobilį, svarbu vertinti būsimas išlaidas. Anksčiau remontui išleisti pinigai jau sumokėti – jie savaime nėra priežastis automobilį pasilikti. Tačiau ir viena didesnė sąskaita dar nereiškia, kad jį būtina keisti: svarbu, ar remontas išspręs problemą ilgesniam laikui, ar automobilis leidžia daugiau laiko garaže nei gatvėje“, – sako „Bigbank“ Vartojimo paskolų ir partnerių tinklo vadovas Marius Makutėnas.
Per trejus metus galima sutaupyti kelis tūkstančius eurų
Norint įvertinti, ar verta toliau remontuoti turimą automobilį, naudinga palyginti ne vien jo remonto kainą su kito automobilio įsigijimo suma, bet ir visas numatomas išlaidas per artimiausius kelerius metus.
Pavyzdžiui, vairuotojas turi senesnį benzininį automobilį, kurio dabartinė rinkos vertė siekia 3000 eurų, tačiau svarsto jį pakeisti naujesniu, kainuojančiu 10 tūkst. eurų. Abiem automobiliais per metus būtų nuvažiuojama po 15 tūkst. kilometrų.
Tarkime, senesnis automobilis 100 kilometrų sunaudoja vidutiniškai 8 litrus benzino, o naujesnis – 6 litrus. Jei litras benzino kainuotų 2 eurus, pirmojo automobilio degalams kasmet tektų išleisti 2400 eurų, o antrojo – 1800 eurų. Per trejus metus susidarytų 1800 eurų skirtumas.
Dar daugiau būtų galima sutaupyti remontui ir techninei priežiūrai. Skaičiavime daroma prielaida, kad senesniam automobiliui kasmet tenka skirti 1500 eurų, o naujesniam – 500 eurų. Taigi per trejus metus jų priežiūra kainuotų atitinkamai 4500 ir 1500 eurų.
Kita vertus, naujesnio automobilio draudimas būtų šiek tiek brangesnis, be to, per tą patį laikotarpį jis prarastų didesnę dalį savo vertės. Daroma prielaida, kad senesnis automobilis per trejus metus nuvertėtų 1500 eurų, o naujesnis – 3000 eurų. Privalomasis draudimas per metus kainuotų atitinkamai 200 ir 300 eurų.
Sudėjus degalų, remonto, techninės priežiūros, draudimo ir nuvertėjimo išlaidas, gaunamas toks rezultatas:
- Senesnio automobilio naudojimas per trejus metus kainuotų 13 800 eurų.
- Naujesnio automobilio naudojimas per tą patį laikotarpį kainuotų 10 800 eurų.
Šiuo atveju naujesnis automobilis atsieitų pigiau, nors jo įsigijimo kaina daugiau nei tris kartus viršytų turimo automobilio rinkos vertę.
Žinoma, tokiam pirkiniui pirmiausia reikėtų turėti papildomų 7000 eurų, kurių trūktų pardavus senąjį automobilį. Jei ši suma būtų pasiskolinta trejiems metams, o palūkanos ir kiti finansavimo mokesčiai sudarytų apie 1000 eurų, naujesnio automobilio naudojimo išlaidos išaugtų iki 11 800 eurų. Vis dėlto pagal pasirinktas prielaidas tai būtų 2000 eurų mažiau, nei kainuotų toliau važinėti senuoju.
Šie skaičiai yra iliustraciniai, todėl jų nereikėtų vertinti kaip visiems automobiliams tinkančios taisyklės. Realią finansinę naudą lemia konkrečios transporto priemonės būklė, nuvažiuojamas atstumas, degalų sąnaudos ir būsimo remonto poreikis.
Kada senesnį automobilį geriau pasilikti?
Pateiktame skaičiavime didžiausią naujesnio automobilio pranašumą lemia mažesnės remonto ir degalų išlaidos. Jeigu senesnis automobilis būtų techniškai tvarkingas ir nereikalautų didesnių investicijų, rezultatas galėtų būti visiškai kitoks.
Pavyzdžiui, jei turimo automobilio remontui ir techninei priežiūrai per metus pakaktų mažiau nei 500 eurų, jį pasilikti būtų pigiau nei už santaupas įsigyti naujesnį automobilį. Jei pastarasis būtų perkamas su paskola, ši riba padidėtų iki maždaug 830 eurų per metus.
Svarbu ir tai, kiek kilometrų automobilis įveikia kasmet. Vairuotojui, kuris per metus nuvažiuoja vos kelis tūkstančius kilometrų, mažesnės degalų sąnaudos sutaupytų gerokai mažiau pinigų nei tam, kuris kasdien įveikia keliasdešimt ar net kelis šimtus kilometrų.
Todėl prieš nusprendžiant keisti automobilį verta pasidomėti, kokių remonto darbų jam gali prireikti artimiausiu metu. Jeigu pagrindiniai mazgai yra geros būklės, o numatomos priežiūros išlaidos nedidelės, net ir keliolikos metų automobilis gali būti ekonomiškas pasirinkimas.
Gedimai kainuoja ne tik pinigus, bet ir laiką
Vertinant automobilio išlaikymo išlaidas, nereikėtų pamiršti ir nepatogumų, kuriuos sukelia dažni gedimai. Jeigu transporto priemonė kelias dienas praleidžia autoservise, jos savininkui gali tekti naudotis taksi, pavėžėjimo paslaugomis arba nuomotis kitą automobilį.
Ypač daug problemų gedimai gali sukelti žmonėms, kuriems automobilis būtinas darbui. Dėl remonto atšaukti susitikimai, neįvykdyti užsakymai ar prarastos darbo valandos taip pat turi finansinę kainą, nors jos paprastai niekas neįtraukia į automobilio priežiūros išlaidų apskaitą.
Tuo metu vairuotojui, kuris gyvena mieste ir turi galimybę kasdien naudotis viešuoju transportu, kelias dienas trunkantis remontas gali nesukelti beveik jokių papildomų išlaidų.
Todėl net ir du vienodus automobilius turintys žmonės gali skirtingai vertinti jų patikimumą. Vienam netikėtas gedimas reikš tik nedidelį nepatogumą, o kitam – prarastas pajamas ir būtinybę skubiai ieškoti pakaitinės transporto priemonės.
Naujas automobilis – ne visada ekonomiškiausias pasirinkimas
Jeigu senasis automobilis pradeda pernelyg dažnai gesti, tai dar nereiškia, kad jį būtina pakeisti visiškai nauju. Pastarasis gali pasiūlyti daugiau saugumo, komforto ir gamintojo garantiją, tačiau jo įsigijimui reikės gerokai didesnės sumos, o nuvertėjimas gali sudaryti nemažą dalį bendrų naudojimo išlaidų.
„Bigbank“ pateiktais duomenimis, Lietuvoje už naują automobilį vidutiniškai sumokama apie 43 tūkst. eurų. Jei toks automobilis per pirmuosius metus prarastų 20 proc. pradinės vertės, jo savininkas vien dėl nuvertėjimo netektų 8600 eurų.
Žinoma, automobilių vertė mažėja nevienodai. Vieni modeliai net ir po kelerių metų išlieka paklausūs, o kitų kaina krenta gerokai sparčiau. Dėl šios priežasties prieš perkant verta pasidomėti, kiek naudotų automobilių rinkoje kainuoja kelerių metų senumo pasirinkto modelio egzemplioriai.
Prieš apsisprendžiant svarbu įvertinti ir tai, kiek santaupų liks įsigijus kitą automobilį. Net jeigu visa pirkinio suma jau sukaupta, nereikėtų išleisti visų turimų pinigų, nes papildomų išlaidų gali pareikalauti draudimas, padangos, techninė priežiūra ar netikėtas gedimas.
„Automobiliui skirtas biudžetas turėtų apimti ir jo išlaikymą, ir rezervą netikėtoms išlaidoms. Pirkimas už santaupas leidžia sutaupyti palūkanas, tačiau sumokėjus už automobilį turėtų likti pinigų ir nenumatytam remontui ar sezoninėms išlaidoms. Skolinantis svarbu įvertinti, kokia bus finansavimo kaina ir kiek sutaupysite remontui bei degalams“, – pažymi M. Makutėnas.
Pasak jo, perkant automobilį skolintomis lėšomis reikėtų palyginti ne tik mėnesio įmokas, bet ir bendrą grąžintiną sumą bei bendros vartojimo kredito kainos metinę normą, kuri padeda įvertinti finansavimo išlaidas.
Prieš keičiant automobilį – dar vienas svarbus žingsnis
Nusprendus įsigyti kitą naudotą automobilį, svarbu įsitikinti, kad jo techninė būklė iš tiesų geresnė už turimos transporto priemonės. Priešingu atveju naujesnis pirkinys gali pareikalauti ne mažiau investicijų nei senasis.
Todėl prieš perkant reikėtų patikrinti automobilio priežiūros istoriją, ankstesnius apgadinimus, variklio, pavarų dėžės ir kitų svarbiausių mazgų būklę. Jei įmanoma, automobilį verta nuvežti į nepriklausomą autoservisą, kuriame specialistai galėtų įvertinti ir artimiausiu metu galinčius atsirasti gedimus.
Prie įsigijimo sumos taip pat reikėtų pridėti registracijos, draudimo ir kitus su pirkiniu susijusius mokesčius.
Galiausiai svarbiausia palyginti, kiek per artimiausius kelerius metus kainuotų toliau naudotis turimu automobiliu ir kiek išlaidų pareikalautų kitas. Jei senasis automobilis patikimas ir jo priežiūra nebrangi, skubėti jo atsisakyti neverta.
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