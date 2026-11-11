Vien pakeisti padangas neužtenka: 11 darbų, kuriuos vairuotojai turėtų atlikti prieš žiemą

Lapkričio 10-ąją Lietuvoje įsigalioja draudimas važinėti vasarinėmis padangomis. Nors dauguma vairuotojų būtent padangų keitimą laiko svarbiausiu pasiruošimo žiemai darbu, automobilio techninė būklė ir saugumas priklauso ne vien nuo jų.
Atvėsus orams didesnė apkrova tenka akumuliatoriui, o dėl drėgmės, sniego ir ant kelių barstomos druskos prasčiau matomas kelias. Be to, kai kurie nedideli gedimai, vasarą beveik neturėję įtakos automobilio eksploatacijai, žiemą gali tapti rimta problema.
1. Patikrinkite aušinimo skystį
Aušinimo skystis ne tik padeda palaikyti tinkamą variklio darbinę temperatūrą, bet ir apsaugo aušinimo sistemą nuo užšalimo bei korozijos. Jeigu jo atsparumas šalčiui nepakankamas, esant žemai temperatūrai gali būti pažeistas radiatorius, aušinimo sistemos vamzdžiai ar net pats variklis.
Svarbu nepamiršti ir skysčio lygio. Jeigu jis nukrito žemiau nustatytos ribos, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti priežastį. Nuolat mažėjantis aušinimo skysčio kiekis gali rodyti sistemos nesandarumą.
Be to, papildymui būtina naudoti automobilio gamintojo nurodytos specifikacijos skystį, nes skirtingų tipų aušinimo skysčiai ne visada suderinami. Skysčio lygį tikrinkite atvėsus varikliui, o įkaitusios aušinimo sistemos dangtelio neatidarinėkite.
2. Nepamirškite žieminio langų apiplovimo skysčio
Vasarinis langų apiplovimo skystis, temperatūrai nukritus žemiau nulio, gali užšalti ne tik bakelyje, bet ir žarnelėse ar purkštukuose. Tuomet nuvalyti priekinį stiklą tampa sudėtinga būtent tada, kai jį nuolat teršia nuo kitų automobilių tykštantis purvas ir druska.
Jeigu bakelyje dar liko nemažai vasarinio skysčio, vien įpilti žieminio gali nepakakti. Skysčiams susimaišius bendras atsparumas šalčiui sumažėja, todėl reikėtų atsižvelgti į jų proporcijas.
Papildžius bakelį verta kelis kartus įjungti langų apiplovimo sistemą, kad žieminis skystis pasiektų ir žarneles bei purkštukus.
3. Nuvalykite langus ne tik iš išorės
Žiemą matomumą apsunkina ne vien sniegas ar lietus. Žemai esanti saulė, priešpriešiais važiuojančių automobilių žibintai ir nuo šlapios kelio dangos atsispindinti šviesa gali gerokai sumažinti vairuotojo matymo lauką.
Situaciją dar pablogina ant vidinės stiklo pusės susidariusi apnašų plėvelė. Todėl prieš žiemą verta kruopščiai nuvalyti visus automobilio langus – tiek iš vidaus, tiek iš išorės.
Dėmesio reikėtų skirti ir salone besikaupiančiai drėgmei. Šlapi medžiaginiai kilimėliai, nuo batų tirpstantis sniegas ar drėgna salono apdaila skatina langų rasojimą.
Šaltuoju metų laiku praktiškesni gali būti guminiai kilimėliai, iš kurių susikaupusį vandenį lengva išpilti.
Jeigu langai nuolat stipriai rasoja, verta patikrinti salono oro filtrą, vėdinimo sistemą ir įsitikinti, ar į saloną nepatenka vanduo. Langus greičiau nudžiovinti gali padėti tinkamai naudojamas šildymas, ventiliacija ir oro kondicionavimo sistema.
4. Įvertinkite valytuvų būklę
Susidėvėjusios gumelės ant stiklo palieka nešvarias juostas, o vandens, purvo ir keliuose naudojamos druskos mišinys dar labiau apsunkina jų darbą.
Jeigu valytuvai braukia netolygiai, skleidžia pašalinius garsus arba palieka nenuvalytų vietų, juos vertėtų pakeisti.
Taip pat reikėtų prisiminti, kad prie stiklo prišalusių valytuvų negalima atplėšti jėga. Taip galima sugadinti gumeles ar net pažeisti valytuvų mechanizmą.
5. Pasirūpinkite durų sandarikliais ir spynelėmis
Po lietingos dienos temperatūrai nukritus žemiau nulio, automobilio durelės gali prišalti prie kėbulo. Taip nutinka, kai tarp guminių sandariklių ir kėbulo paviršių susikaupusi drėgmė virsta ledu.
Todėl sandariklius verta nuvalyti ir nusausinti, o prireikus naudoti jų priežiūrai skirtas priemones.
Automobilių su įprastomis mechaninėmis spynelėmis savininkams pravartu turėti ir spynelių atitirpinimo priemonę. Svarbiausia jos nepalikti automobilyje – priemonė nepadės, jeigu prišalus durims jos negalėsite pasiekti.
6. Patikrinkite žibintus
Žiemos mėnesiais nemažai kelionių tenka važiuoti tamsoje, lyjant, sningant ar tvyrant rūkui. Todėl tinkamai veikiantys žibintai yra ypač svarbūs.
Prieš prasidedant žiemai verta patikrinti artimąsias ir tolimąsias šviesas, posūkių rodiklius, stabdžių, galinius gabaritinius bei rūko žibintus ir valstybinio numerio apšvietimą.
Tačiau vien įsitikinti, kad visi žibintai veikia, nepakanka. Netinkamai sureguliuoti priekiniai žibintai gali prastai apšviesti kelią arba akinti priešpriešiais važiuojančius vairuotojus.
Jeigu kyla abejonių dėl jų sureguliavimo, geriausia kreiptis į servisą. Tai ypač aktualu automobiliams su sudėtingesnėmis LED ar matricinių žibintų sistemomis.
Žiemą taip pat svarbu reguliariai valyti žibintų paviršių. Ant jų susikaupęs purvas ir druska mažina apšvietimo efektyvumą.
Dar viena dažna klaida – pasikliauti vien dienos šviesos žibintais. Kai kuriuose automobiliuose juos įjungus galiniai žibintai nešviečia, todėl suprastėjus matomumui būtina pasirūpinti tinkamu automobilio apšvietimu.
7. Patikrinkite akumuliatorių
Viena dažniausių priežasčių, dėl kurių automobiliai žiemą neužsiveda, yra nusilpęs 12 voltų akumuliatorius.
Šaltuoju metų laiku sumažėja jo gebėjimas tiekti didelę elektros srovę, o vidaus degimo varikliui užvesti jos reikia daugiau nei vasarą.
Todėl jeigu dar rudenį pastebėjote, kad starteris variklį suka lėčiau arba automobilis ne visuomet užsiveda iš pirmo karto, nereikėtų laukti stipresnių šalčių.
Akumuliatoriaus būklę geriausia patikrinti specialia diagnostikos įranga. Vien įtampos matavimo ne visada pakanka, nes svarbu nustatyti ir tai, ar akumuliatorius dar pajėgus tiekti reikiamą paleidimo srovę.
Didesnė rizika kyla automobiliams, kurie dažniausiai naudojami trumpoms kelionėms. Per jas akumuliatorius gali nespėti atgauti užvedimui sunaudotos energijos, ypač jeigu vienu metu veikia šildymas, galinio stiklo šildytuvas ir kiti elektros prietaisai.
8. Vien žieminių padangų nepakanka
Lietuvoje nuo lapkričio 10 dienos iki kovo 31-osios draudžiama eksploatuoti automobilius su vasarinėmis padangomis. Tačiau sumontavus žiemines ar tinkamas universaliąsias padangas pasiruošimas šalčiams dar nesibaigia. Svarbu įvertinti ir jų nusidėvėjimą.
Pagal Lietuvoje galiojančius reikalavimus lengvųjų automobilių žieminių padangų protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Vis dėlto geriau nelaukti, kol bus pasiekta ši riba, ir žiemines padangas keisti protektoriaus gyliui sumažėjus iki 4 mm.
Padangoms dėvintis blogėja jų sukibimas su sniegu padengta kelio danga, todėl net ir teisės aktų reikalavimus atitinkančios padangos ne visada užtikrina pakankamą saugumą sudėtingomis sąlygomis.
Ne mažiau svarbus ir padangų amžius. Ilgainiui gumos mišinys praranda savo savybes, todėl naudoti senesnių nei aštuonerių metų žieminių padangų nerekomenduojama, net jeigu jų protektorius dar nėra stipriai nusidėvėjęs.
9. Pasirūpinkite kėbulu ir jo apsauga
Druska, drėgmė ir purvas – nepalankus derinys automobilio kėbului bei važiuoklės komponentams.
Ypač pažeidžiamos tos vietos, kuriose jau yra pažeistas dažų ar apsauginės dangos sluoksnis. Ilgainiui ten gali pradėti formuotis korozija.
Todėl prieš žiemą rekomenduojama automobilį kruopščiai nuplauti, pašalinti susikaupusius nešvarumus ir pasirūpinti dažų dangos apsauga.
Daugiausia dėmesio reikėtų skirti slenksčiams, ratų arkoms, durelių apačiai ir kitoms vietoms, kuriose dažniausiai kaupiasi purvas bei drėgmė.
Jeigu pastebėjote nedidelių dažų dangos pažeidimų, siekiančių metalą, juos vertėtų sutvarkyti dar prieš prasidedant kelių barstymo sezonui.
Automobilį naudinga plauti ir žiemą, ypač po kelionių stipriai druska barstytais keliais. Tačiau reikėtų pasirinkti tinkamas oro sąlygas, kad po plovimo likęs vanduo neužšaltų durelių tarpuose ar sandarikliuose.
10. Įsitikinkite, kad tinkamai veikia šildymas ir stabdžiai
Vairuotojai dažnai susirūpina salono šildymu tik tada, kai užklumpa pirmieji šalčiai. Tačiau neveikianti šildymo ar langų rasojimą šalinanti sistema gali sukelti ne vien nepatogumų.
Jeigu priekinis stiklas nuolat rasoja, o ventiliacija nepajėgia jo greitai nudžiovinti, vairuotojui tampa sunkiau stebėti kelią. Todėl prieš žiemą verta patikrinti salono šildymą, oro srautą bei galinio ir, jeigu toks yra, priekinio stiklo šildymą.
Taip pat rekomenduotina atkreipti dėmesį į stabdžių būklę, ypač jeigu automobilis ilgesnį laiką stovėjo arba daugiausia naudojamas trumpoms kelionėms.
Dyzelinių automobilių savininkams svarbu įvertinti ir kaitinimo žvakių būklę. Jeigu variklis šaltu oru sunkiai užsiveda, priežastis gali būti ne tik nusilpęs akumuliatorius, bet ir netinkamai veikianti kaitinimo arba degalų tiekimo sistema.
11. Pasirūpinkite žiemos reikmenimis
Net ir techniškai tvarkingas automobilis neapsaugo nuo visų netikėtumų. Pūga, stiprus snygis, uždarytas kelias ar netikėtas gedimas gali priversti ilgiau nei planuota laukti pagalbos.
Todėl žiemą automobilyje pravartu turėti ne tik ledo grandiklį ir sniego šepetį, bet ir šiltas pirštines, antklodę, žibintuvėlį bei išorinę telefono bateriją.
Naudingas gali būti ir atsarginis žieminis langų apiplovimo skystis, ypač jeigu kasdien tenka važiuoti užmiesčio keliais.
Galiausiai verta įsitikinti, kad lengvai pasiekiami avarinis ženklas ir šviesą atspindinti liemenė. Pastarąją patogiausia laikyti automobilio salone, kad prireikus išlipti tamsoje ją būtų galima apsivilkti dar prieš atidarant duris.
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