Langų rasojimas ypač dažnas rudenį ir žiemą, kai lauke vyrauja žema temperatūra, o į automobilio saloną nuolat patenka drėgmė. Nors iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti tik nedidelis nepatogumas, suprastėjęs matomumas tiesiogiai veikia eismo saugumą.
Renkantis naudotą automobilį, svarbu žinoti ne tik jo privalumus, bet ir silpnąsias vietas. Apie dažniausiai pasitaikančius gedimus ir tai, ką verta patikrinti prieš perkant, skaitykite rubrikoje „Iš antrų rankų“
Net ir nedidelis aprasojęs plotas gali apsunkinti galimybę laiku pastebėti pėsčiąjį, dviratininką ar kitą transporto priemonę. Todėl prieš pradedant kelionę būtina užtikrinti, kad pro priekinį ir šoninius stiklus būtų galima aiškiai matyti aplinką.
Vokietijos automobilių klubo ADAC specialistai primena, kad norint veiksmingai kovoti su langų rasojimu pirmiausia reikia suprasti, kodėl jis atsiranda.
Kodėl automobilio langai rasoja iš vidaus?
Pagrindinė langų rasojimo priežastis – salono ore esanti drėgmė. Šiltas oras gali išlaikyti daugiau vandens garų nei šaltas. Kai šiltas ir drėgnas salono oras susiliečia su šaltu stiklu, prie jo paviršiaus atvėsta. Temperatūrai nukritus žemiau rasos taško, dalis vandens garų kondensuojasi ir ant stiklo susidaro smulkūs vandens lašeliai. Būtent jie sukuria matomumą ribojantį sluoksnį.
Jeigu stiklo temperatūra nukrinta žemiau nulio, ant jo vidinės pusės drėgmė gali virsti šerkšnu arba ledu. Drėgmė į saloną patenka įvairiais būdais. Jos atsinešame ant šlapių batų, drabužių ir skėčių, be to, vandens garų į aplinką išskiriame kvėpuodami.
Kuo daugiau žmonių sėdi automobilyje, tuo greičiau gali didėti oro drėgnumas. Situaciją dar labiau pablogina šlapi grindų kilimėliai bei drėgmę sugėrę salono apmušalai.
Tai ypač aktualu vairuotojams, kurie automobiliu dažniausiai važiuoja trumpus atstumus. Per kelias minutes salonas nespėja tinkamai sušilti ir išdžiūti, todėl drėgmė kaupiasi, o langų rasojimas kartojasi kiekvieną rytą.
Kaip greičiausiai pašalinti rasą?
Jeigu įsėdus į automobilį langai jau aprasoję, pirmiausia reikia tinkamai nustatyti šildymo ir vėdinimo sistemą. ADAC rekomenduoja padidinti ventiliatoriaus greitį, įjungti šildymą ir oro srautą nukreipti į priekinį stiklą.
Daugelyje šiuolaikinių automobilių tam skirtas atskiras priekinio stiklo rasojimo šalinimo mygtukas. Jį paspaudus sistema automatiškai parenka tinkamą ventiliatoriaus greitį, oro paskirstymą, temperatūrą ir, jei sąlygos leidžia, įjungia oro kondicionierių. Jeigu automobilis turi elektrinį priekinio stiklo šildymą, verta įjungti ir jį.
Svarbu atkreipti dėmesį į dar vieną nustatymą – salono oro recirkuliaciją. Kai ši funkcija įjungta, vėdinimo sistema daugiausia naudoja salone jau esantį orą. Jeigu jis drėgnas, vandens garai lieka automobilio viduje, todėl langai gali rasoti dar intensyviau.
Dėl šios priežasties paprastai rekomenduojama išjungti recirkuliaciją ir naudoti lauko oro tiekimą. Jei lauko oras sausesnis už salono orą, gali padėti ir trumpas langų pravėrimas, tačiau lyjant ar esant labai drėgnam orui toks sprendimas nebūtinai bus veiksmingas.
Kodėl kondicionierius naudingas ir žiemą?
Viena dažnesnių vairuotojų klaidų – atvėsus orams visiškai atsisakyti oro kondicionieriaus. Nors ši sistema dažniausiai naudojama salonui vėsinti vasarą, ji atlieka ir kitą svarbią funkciją – mažina oro drėgnumą.
Veikiant kondicionieriui drėgnas oras teka per šaltą garintuvą. Dalis jame esančių vandens garų kondensuojasi, o susidaręs vanduo pašalinamas iš automobilio. Todėl šildymo ir kondicionieriaus derinys yra vienas veiksmingiausių būdų greitai pašalinti rasą.
Vis dėlto ADAC atkreipia dėmesį į svarbią aplinkybę: esant žemai lauko temperatūrai, daugelio automobilių kondicionierių kompresoriai automatiškai išjungiami.
Priklausomai nuo sistemos konstrukcijos, tai gali įvykti temperatūrai nukritus maždaug iki 5–6 laipsnių šilumos. Tokiu atveju net ir šviečiantis kondicionieriaus veikimo indikatorius negarantuoja, kad oras iš tikrųjų sausinamas.
Problema gali būti pasislėpusi po kilimėliais
Jeigu langai rasoja beveik kiekvieną rytą, verta patikrinti, ar automobilio salone nėra susikaupę vandens. Vienas dažniausių drėgmės šaltinių – grindų kilimėliai.
Tekstiliniai kilimėliai sugeria vandenį, kurį vairuotojai ir keleiviai atsineša su batais. Įjungus šildymą, vanduo pradeda garuoti ir vėl nusėda ant šaltų stiklų. Todėl šaltuoju metų laiku ADAC rekomenduoja naudoti guminius kilimėlius, kuriuose susikaupusį vandenį galima lengvai pašalinti.
Ne mažiau svarbu patikrinti kiliminę dangą po pačiais kilimėliais. Jeigu ji drėgna, vien paviršiaus nuvalymo gali nepakakti. Tokiu atveju reikia išsiaiškinti, ar vanduo susikaupė dėl šlapių batų, ar į saloną patenka per nesandarias kėbulo vietas.
Nuolatinis rasojimas gali įspėti apie gedimą
Jeigu salono langai rasoja net ir po ilgesnės kelionės, nors šildymas bei vėdinimas veikia tinkamai, verta ieškoti techninių priežasčių. Viena jų – užsikimšęs salono oro filtras.
Ilgainiui jame susikaupusios dulkės, lapai ir kiti nešvarumai gali sumažinti per vėdinimo sistemą patenkantį oro kiekį. Dėl to silpnėja oro srautas į stiklus, o drėgmė iš salono šalinama ne taip veiksmingai. Jeigu ventiliatorius veikia dideliu greičiu, tačiau iš oro angų sklinda silpnas srautas, verta patikrinti filtro būklę.
Kita galima priežastis – vandens patekimas į automobilį per nesandarias durų, langų ar bagažinės dangčio tarpines. Drėgmė gali kauptis po grindų danga, garso izoliacijos sluoksniuose ar bagažinės dugne. Tokias vietas pastebėti ne visada lengva, tačiau ilgainiui jos gali tapti pelėsio ir nemalonaus kvapo šaltiniu.
ADAC taip pat rekomenduoja patikrinti vandens nutekėjimo kanalus po priekiniu stiklu bei stoglangio drenažo angas. Rudenį šias vietas dažnai užkemša lapai ir purvas, todėl lietaus vanduo negali tinkamai nutekėti ir gali pradėti skverbtis į saloną.
Jeigu kartu su langų rasojimu pastebimas saldus kvapas, ant stiklo atsiranda sunkiai nuvaloma riebi plėvelė arba mažėja aušinimo skysčio lygis, verta patikrinti ir salono šildymo sistemos radiatorių. Jo nesandarumas taip pat gali lemti drėgmės atsiradimą.
Ne visos internete siūlomos gudrybės veiksmingos
Bandydami išvengti langų rasojimo, kai kurie vairuotojai griebiasi įvairių naminių priemonių. Internete galima rasti patarimų stiklų vidų ištepti skutimosi putomis, indų plovikliu ar kitomis buitinėmis priemonėmis, tačiau ADAC specialistai įspėja, kad tokie eksperimentai gali pabloginti matomumą.
Buitiniuose produktuose gali būti riebalinių ar kitų priedų, ant stiklo paliekančių plėvelę. Ji kartais laikinai sumažina rasojimą, tačiau dėl atsiradusių ruožų ar šviesos atspindžių gali būti sunkiau matyti kelią, ypač tamsiuoju paros metu.
Todėl stiklams valyti geriau naudoti specialiai automobiliams skirtas priemones. Svarbu reguliariai nuvalyti ir vidinę stiklų pusę. Ant jos susikaupęs purvas bei riebalai gali sudaryti palankesnes sąlygas drėgmei nusėsti.
Dar viena populiari gudrybė – salone palikti medžiaginį maišelį su kačių kraiku. Vis dėlto ADAC abejoja tokio sprendimo veiksmingumu. Įprastas kačių kraikas pirmiausia skirtas skysčiams sugerti, o ne veiksmingai sausinti aplinkos orą.
Ką daryti, jei langai užšąla iš vidaus?
Dar viena nemaloni problema, su kuria vairuotojai susiduria žiemą, – šerkšnas ant vidinės automobilio stiklų pusės. Tai paprastai rodo, kad salone yra nemažai drėgmės, kuri ant šalto stiklo paviršiaus užšąla. Tokiu atveju rekomenduojama įjungti stiklo šildymą ir nukreipti į jį šilto oro srautą.
Jeigu ledo sluoksnis storesnis, jį galima atsargiai pašalinti plastikiniu grandikliu, tačiau būtina saugoti stiklo paviršių ir ant jo esančias dangas. Po priekiniu stiklu verta patiesti drėgmę sugeriančią šluostę, kad tirpstantis ledas nenutekėtų ant prietaisų skydelio ar grindų.
Automobilio viduje nerekomenduojama naudoti išoriniams stiklams skirtų cheminių ledo tirpiklių. Jie gali palikti nepageidaujamų nuosėdų, o jų garai – dirginti kvėpavimo takus.
Jeigu šerkšnas ant vidinės stiklo pusės atsiranda nuolat, reikėtų ieškoti drėgmės šaltinio. Vien ledo pašalinimas tokios problemos neišspręs.
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