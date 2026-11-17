Šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad, sutartyje nenustačius garantinio termino, reikalavimus dėl naudoto automobilio trūkumų galima pareikšti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jo perdavimo. Tačiau Seime siūloma šį terminą sutrumpinti keturis kartus – iki šešių mėnesių.
Civilinio kodekso pataisas inicijavo „Nemuno aušros“ frakcijos narys Kęstutis Bilius. Lapkričio 10 dieną projektui po pateikimo pritarė 73 Seimo nariai, vienas balsavo prieš, devyni susilaikė.
Pardavėjai negali atsakyti už kiekvieną gedimą
Pataisų iniciatorius K. Bilius argumentuoja, kad naudoto automobilio techninė būklė labai priklauso nuo to, kaip naujasis savininkas jį eksploatuoja. Automobilio komponentų ilgaamžiškumui įtakos turi vairavimo stilius, kelių būklė, priežiūra ir naudojamos eksploatacinės medžiagos.
Parlamentaro teigimu, pasitaiko situacijų, kai pirkėjai automobiliu važinėja metus ar ilgiau, įveikia dešimtis tūkstančių kilometrų, o vėliau, atsiradus gedimui, reikalauja, kad remonto išlaidas padengtų buvęs savininkas.
K. Biliaus nuomone, tokiais atvejais pardavėjui gali tekti neproporcinga atsakomybė už transporto priemonę, kurios naudojimo sąlygų jis nebegali kontroliuoti. Tikimasi, kad trumpesnis pretenzijų terminas padėtų sumažinti ir nepagrįstų ginčų skaičių.
Tačiau advokatų profesinės bendrijos „AVOCAD“ advokatas Mantas Baigys atkreipia dėmesį į esminį skirtumą tarp gedimų, atsiradusių dėl netinkamos automobilio eksploatacijos, ir trūkumų, kurie egzistavo dar prieš jį parduodant.
Pasak teisininko, dabartinis dvejų metų terminas nereiškia, kad pardavėjas privalo atsakyti už kiekvieną per tą laikotarpį sugedusį automobilio komponentą. Pirkėjas turi pagrįsti, kad trūkumas egzistavo automobilio perdavimo metu arba atsirado dėl iki pardavimo buvusių priežasčių.
„Dvejų metų terminas nėra dvejų metų garantija, kad naudotas automobilis nesuges. Jeigu pirkėjas sugadina variklį netinkamai eksploatuodamas automobilį, pardavėjas vien dėl galiojančio termino netampa atsakingas“, – aiškina M. Baigys.
Todėl, jo vertinimu, kyla klausimas, ar siūlomos pataisos iš tiesų spręstų nepagrįstų pirkėjų reikalavimų problemą, ar tiesiog apribotų visų pirkėjų galimybes kreiptis dėl paslėptų defektų.
Paslėpti defektai gali išryškėti ir po pusmečio
Vienas svarbiausių advokato argumentų – ne visi automobilio trūkumai pastebimi per pirmuosius šešis naudojimo mėnesius.
Net ir prieš pirkimą kruopščiai patikrinta transporto priemonė gali turėti defektų, kurie išryškėja tik susiklosčius tam tikroms eksploatavimo sąlygoms.
Pavyzdžiui, saugos sistemos gedimas gali paaiškėti tik praėjus aštuoniems mėnesiams po įsigijimo. Panaši situacija įmanoma ir dėl sudėtingų variklio, automatinės pavarų dėžės ar elektromobilio baterijos defektų, kuriuos nustatyti įprastos apžiūros metu ne visada įmanoma.
M. Baigys pabrėžia, kad tokiais atvejais svarbu nustatyti ne tik gedimo atsiradimo laiką, bet ir jo priežastį.
Jeigu ekspertizė patvirtina, kad defektą sukėlusi problema egzistavo dar prieš parduodant automobilį, vien tai, kad gedimas paaiškėjo po kelių mėnesių, savaime nereiškia, jog pardavėjas neturėtų už jį atsakyti. Tačiau priėmus siūlomas pataisas pirkėjo galimybės pareikšti reikalavimus būtų gerokai siauresnės.
„Ginčuose dėl naudotų automobilių pirkėjams tenka įrodinėti, kad jiems parduota transporto priemonė turėjo neatskleistų trūkumų. Todėl kyla principinis klausimas: kodėl, susiduriant su šia problema, siūloma trumpinti pirkėjų apsaugą?“ – svarsto advokatas.
Jo vertinimu, šešių mėnesių terminas ne visada būtų pakankamas sudėtingiems trūkumams pastebėti ir jų kilmei nustatyti.
Net ir ekspertizės gali nepakakti
Civilinio kodekso pataisų projekte numatytos dvi svarbios išimtys. Trumpesnis terminas nebūtų taikomas, jeigu pirkėjas ir pardavėjas raštu susitartų dėl kitokio laikotarpio arba pardavėjas tyčia nuslėptų jam žinomus esminius automobilio trūkumus.
Iš pirmo žvilgsnio antroji išimtis turėtų apsaugoti pirkėjus nuo nesąžiningų pardavėjų. Vis dėlto M. Baigys įspėja, kad praktikoje pasinaudoti šia galimybe gali būti sudėtinga.
Pagrindinė problema – skirtumas tarp paties defekto nustatymo ir įrodymo, kad pardavėjas apie jį žinojo. Automobilio techninė ekspertizė gali parodyti, kad variklio, pavarų dėžės ar kito komponento gedimo priežastis egzistavo dar prieš pardavimą. Tačiau vien techniniai duomenys nebūtinai padės nustatyti, ar ankstesnis savininkas apie problemą žinojo ir sąmoningai ją nuslėpė.
„Viena yra įrodyti, kad automobilis parduotas su defektu. Visai kas kita – įrodyti pardavėjo žinojimą ir tyčią“, – pabrėžia advokatas.
Tai reiškia, kad net turėdamas techninius įrodymus apie iki pardavimo egzistavusį trūkumą, pirkėjas gali susidurti su sunkumais mėgindamas įrodyti buvusio savininko nesąžiningumą.
Advokato vertinimu, dėl to įstatyme numatyta išimtis nebūtinai užtikrintų veiksmingą pirkėjų apsaugą.
Mažiau ginčų dar nereiškia sąžiningesnės prekybos
Kritikos sulaukia ir pataisų iniciatorių argumentas, kad trumpesnis terminas padėtų sumažinti teismų darbo krūvį. M. Baigio teigimu, mažesnis bylų skaičius savaime neparodytų, kad naudotų automobilių rinkoje sumažėjo paslėptų defektų ar nesąžiningų sandorių.
Dalis pirkėjų paprasčiausiai nebeturėtų galimybės pareikšti reikalavimų dėl trūkumų, kurie išryškėjo pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui, net jeigu jų priežastys egzistavo dar prieš automobilio pardavimą.
Be to, nors kai kurie ginčai kyla dėl palyginti nedidelių remonto išlaidų, net kelių šimtų eurų suma konkrečiam pirkėjui gali būti reikšminga. Kitais atvejais kalbama apie tūkstančius eurų kainuojančius gedimus.
Advokato nuomone, siekiant sumažinti nepagrįstų ginčų skaičių ir užtikrinti sąžiningesnę naudotų automobilių prekybą, daugiau dėmesio reikėtų skirti aiškesniam paslėptų trūkumų ir įprasto nusidėvėjimo atskyrimui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!