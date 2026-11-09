Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Iš antrų rankų

Naują automobilį perkantiems vairuotojams – eksperto perspėjimas: apie šią riziką susimąstoma per vėlai

2026-11-09 12:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 12:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Perkant automobilį dažniausiai lyginamos skirtingų modelių kainos, degalų sąnaudos, komplektacija ar mėnesio įmokos dydis, tačiau apie tai, kiek transporto priemonė bus verta po penkerių metų, susimąstoma gerokai rečiau. O būtent automobilio nuvertėjimas gali sudaryti vieną didžiausių jo naudojimo išlaidų dalių.

Transportas, eismas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (19)

Perkant automobilį dažniausiai lyginamos skirtingų modelių kainos, degalų sąnaudos, komplektacija ar mėnesio įmokos dydis, tačiau apie tai, kiek transporto priemonė bus verta po penkerių metų, susimąstoma gerokai rečiau. O būtent automobilio nuvertėjimas gali sudaryti vieną didžiausių jo naudojimo išlaidų dalių.

REKLAMA
0

Specialistai atkreipia dėmesį, kad net panašiai kainuojantys automobiliai per tą patį laikotarpį gali prarasti labai skirtingą savo vertės dalį, todėl renkantis naują transporto priemonę verta pasidomėti ir jos perspektyvomis naudotų automobilių rinkoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietuvos metų automobilio 2027“ bandymų poligoną išbandė žinomi žmonės

Baltijos šalyse veikiančios automobilių nuomos bendrovės „Mobire Lietuva“ vadovas Laurynas Dzindzelėta pabrėžia, kad būsimos automobilio vertės tiksliai nuspėti neįmanoma. Jai įtakos turi ne tik nuvažiuotas atstumas, techninė būklė ar priežiūros istorija, bet ir gerokai platesni rinkos pokyčiai, kurių automobilio savininkas negali kontroliuoti.

REKLAMA
REKLAMA

„Automobilio vertę antrinėje rinkoje lemia ne tik jo būklė ar rida, bet ir aplinkybės, kurių savininkas negali kontroliuoti. Todėl renkantis transporto priemonę verta įvertinti ne tik jos kainą šiandien, bet ir tai, kiek ji galėtų būti verta po kelerių metų“, – teigia L. Dzindzelėta.

REKLAMA

Nuvertėjimą gali paspartinti ir gamintojo sprendimai

Automobilio vertės mažėjimas dažniausiai siejamas su jo amžiumi ir rida, tačiau naudotų transporto priemonių kainoms nemažą įtaką daro ir naujų modelių pasiūla, gamintojų kainodara bei besikeičiantys pirkėjų poreikiai.

Pavyzdžiui, gamintojui gerokai sumažinus naujo modelio kainą, antrinėje rinkoje gali atpigti ir anksčiau už didesnę sumą įsigyti tokie patys automobiliai. Panašų poveikį gali turėti naujos kartos modelio pasirodymas, ypač jeigu jis pasižymi mažesnėmis eksploatacijos išlaidomis ar pirkėjams svarbiais techniniais patobulinimais.

REKLAMA
REKLAMA

Naudotų automobilių paklausa taip pat priklauso nuo degalų kainų, priežiūros išlaidų ir konkrečių modelių reputacijos. Todėl net šiandien populiarus automobilis po penkerių metų nebūtinai bus toks pat paklausus.

„Du panašiai kainuojantys automobiliai po penkerių metų gali būti verti labai skirtingai. Todėl naudinga palyginti kelerių metų senumo tų pačių modelių kainas, įvertinti jų paklausą ir pardavimo galimybes. Tai nepadės tiksliai nuspėti būsimos vertės, tačiau leis geriau suprasti galimą nuvertėjimą ir priimti finansiškai pagrįstesnį sprendimą“, – pataria „Mobire Lietuva“ vadovas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ypač sudėtinga prognozuoti kai kurių elektromobilių likutinę vertę, nes šiame rinkos segmente sparčiai keičiasi baterijų technologijos, nuvažiuojamas atstumas viena įkrova ir naujų modelių kainos. Tačiau tai nereiškia, kad visi elektromobiliai būtinai nuvertės greičiau už benzininius ar dyzelinius automobilius. Skirtumai priklauso nuo konkretaus modelio, jo paklausos ir rinkoje susiklosčiusių aplinkybių.

REKLAMA

(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Komerciniai „Renault“ automobiliai

Per mėnesį galima netekti kelių šimtų eurų

Skirtingai nei už degalus, draudimą ar automobilio priežiūrą, už nuvertėjimą kiekvieną mėnesį mokėti nereikia. Dėl šios priežasties dalis vairuotojų jį įvertina tik nusprendę parduoti automobilį ir sužinoję, kiek už jį siūlo potencialūs pirkėjai.

Tarkime, šiandien įsigyjamas naujas automobilis kainuoja 35 tūkst. eurų, o po penkerių metų jį pavyksta parduoti už 18 tūkst. eurų. Per šį laikotarpį jo vertė sumažėja 17 tūkst. eurų, vadinasi, vien nuvertėjimas vidutiniškai sudaro apie 283 eurus per mėnesį.

REKLAMA

Tačiau jeigu po penkerių metų to paties automobilio rinkos vertė siektų ne 18, o 15 tūkst. eurų, savininkas būtų praradęs jau 20 tūkst. eurų. Tokiu atveju mėnesinės nuvertėjimo išlaidos padidėtų iki maždaug 333 eurų.

Šis pavyzdys yra iliustracinis, tačiau jis parodo, kokį finansinį skirtumą gali lemti net kelių tūkstančių eurų pokytis naudotų automobilių rinkoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vertinant nuvertėjimą, svarbu atsižvelgti ir į prarandamą pinigų sumą, o ne vien procentinę automobilio vertės dalį. Pavyzdžiui, 25 tūkst. eurų kainavusiam automobiliui praradus 40 proc. pradinės vertės, jo savininkas netenka 10 tūkst. eurų. Tačiau už 50 tūkst. eurų pirktam automobiliui nuvertėjus tiek pat procentų, finansinis praradimas jau siektų 20 tūkst. eurų.

REKLAMA

„Automobilio nuvertėjimas nėra išlaida, už kurią kas mėnesį gauname sąskaitą, tačiau tai nereiškia, kad jos nepatiriame. Ypač svarbu ją įvertinti tiems, kurie automobilius keičia kas trejus ar penkerius metus“, – pažymi L. Dzindzelėta.

Ką verta patikrinti prieš įsigyjant automobilį?

Nors tiksliai numatyti būsimos automobilio pardavimo kainos neįmanoma, susidaryti bent apytikrį vaizdą apie jo vertės išlaikymą galima dar prieš perkant.

REKLAMA

Vienas paprasčiausių būdų – pasidomėti, kiek šiandien kainuoja trejų ar penkerių metų senumo to paties modelio automobiliai. Vertinant tokius pasiūlymus, svarbu atsižvelgti į variklio tipą, komplektaciją, ridą ir bendrą būklę, nes net to paties modelio versijų kainos gali gerokai skirtis.

Tiesa, skelbimuose nurodomos sumos nebūtinai atitinka faktines pardavimo kainas, todėl toks palyginimas leidžia nustatyti tik apytikres tendencijas. Be to, reikėtų įvertinti, ar konkretaus modelio paklausa nepasikeis pasirodžius jo naujai kartai arba išaugus konkurentų pasiūlai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prie galimų nuostolių taip pat verta pridėti ir kitas automobilio naudojimo išlaidas – draudimą, techninę priežiūrą, padangas bei degalus ar elektros energiją. Tik įvertinus visas šias išlaidas galima palyginti, kiek iš tiesų kainuotų skirtingų automobilių naudojimas per pasirinktą laikotarpį.

Kas nutinka, jeigu automobilis nuvertėja labiau, nei tikėtasi?

Automobilį įsigijęs žmogus pats prisiima riziką, kad po kelerių metų jo rinkos vertė bus mažesnė už iš pradžių prognozuotą. Tai ypač aktualu tiems vairuotojams, kurie automobilius reguliariai keičia naujesniais, nes pardavus senąjį už mažesnę sumą, naujam pirkiniui gali prireikti daugiau papildomų lėšų.

REKLAMA

Vienas būdų iš anksto apibrėžti būsimas išlaidas – ilgalaikė automobilio nuoma. Tokiu atveju klientas naudojasi transporto priemone pagal sutartyje numatytas sąlygas, o pasibaigus nuomos laikotarpiui ją grąžina paslaugos teikėjui.

„Automobilio vertė per penkerius metus gali pasikeisti dėl daugybės aplinkybių, kurių šiandien negalime numatyti. Ilgalaikės nuomos klientui nereikia spėlioti, kokia bus automobilio paklausa ar už kiek jį pavyks parduoti. Jis gali planuoti savo išlaidas pagal sutartyje numatytus mokėjimus, nepriklausomai nuo to, kaip keisis automobilio rinkos vertė“, – aiškina L. Dzindzelėta.

REKLAMA

Vis dėlto ilgalaikė nuoma nebūtinai yra pigesnė už automobilio įsigijimą. Prieš sudarant sutartį svarbu įvertinti bendrą mokėtiną sumą, nuomos trukmę, į kainą įtrauktas paslaugas, leistinos ridos apribojimus bei automobilio grąžinimo sąlygas.

Todėl sprendžiant, ar automobilį pirkti, finansuoti lizingu, ar nuomotis ilgesniam laikotarpiui, svarbu palyginti ne tik mėnesio įmokas, bet ir bendras išlaidas per visą numatytą naudojimo laiką. Būtent toks palyginimas leidžia geriau suprasti, kiek iš tiesų kainuos pasirinktas automobilis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų