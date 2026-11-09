Naują automobilį perkantiems vairuotojams – eksperto perspėjimas: apie šią riziką susimąstoma per vėlai

Specialistai atkreipia dėmesį, kad net panašiai kainuojantys automobiliai per tą patį laikotarpį gali prarasti labai skirtingą savo vertės dalį, todėl renkantis naują transporto priemonę verta pasidomėti ir jos perspektyvomis naudotų automobilių rinkoje.
Baltijos šalyse veikiančios automobilių nuomos bendrovės „Mobire Lietuva“ vadovas Laurynas Dzindzelėta pabrėžia, kad būsimos automobilio vertės tiksliai nuspėti neįmanoma. Jai įtakos turi ne tik nuvažiuotas atstumas, techninė būklė ar priežiūros istorija, bet ir gerokai platesni rinkos pokyčiai, kurių automobilio savininkas negali kontroliuoti.
„Automobilio vertę antrinėje rinkoje lemia ne tik jo būklė ar rida, bet ir aplinkybės, kurių savininkas negali kontroliuoti. Todėl renkantis transporto priemonę verta įvertinti ne tik jos kainą šiandien, bet ir tai, kiek ji galėtų būti verta po kelerių metų“, – teigia L. Dzindzelėta.
Nuvertėjimą gali paspartinti ir gamintojo sprendimai
Automobilio vertės mažėjimas dažniausiai siejamas su jo amžiumi ir rida, tačiau naudotų transporto priemonių kainoms nemažą įtaką daro ir naujų modelių pasiūla, gamintojų kainodara bei besikeičiantys pirkėjų poreikiai.
Pavyzdžiui, gamintojui gerokai sumažinus naujo modelio kainą, antrinėje rinkoje gali atpigti ir anksčiau už didesnę sumą įsigyti tokie patys automobiliai. Panašų poveikį gali turėti naujos kartos modelio pasirodymas, ypač jeigu jis pasižymi mažesnėmis eksploatacijos išlaidomis ar pirkėjams svarbiais techniniais patobulinimais.
Naudotų automobilių paklausa taip pat priklauso nuo degalų kainų, priežiūros išlaidų ir konkrečių modelių reputacijos. Todėl net šiandien populiarus automobilis po penkerių metų nebūtinai bus toks pat paklausus.
„Du panašiai kainuojantys automobiliai po penkerių metų gali būti verti labai skirtingai. Todėl naudinga palyginti kelerių metų senumo tų pačių modelių kainas, įvertinti jų paklausą ir pardavimo galimybes. Tai nepadės tiksliai nuspėti būsimos vertės, tačiau leis geriau suprasti galimą nuvertėjimą ir priimti finansiškai pagrįstesnį sprendimą“, – pataria „Mobire Lietuva“ vadovas.
Ypač sudėtinga prognozuoti kai kurių elektromobilių likutinę vertę, nes šiame rinkos segmente sparčiai keičiasi baterijų technologijos, nuvažiuojamas atstumas viena įkrova ir naujų modelių kainos. Tačiau tai nereiškia, kad visi elektromobiliai būtinai nuvertės greičiau už benzininius ar dyzelinius automobilius. Skirtumai priklauso nuo konkretaus modelio, jo paklausos ir rinkoje susiklosčiusių aplinkybių.
Per mėnesį galima netekti kelių šimtų eurų
Skirtingai nei už degalus, draudimą ar automobilio priežiūrą, už nuvertėjimą kiekvieną mėnesį mokėti nereikia. Dėl šios priežasties dalis vairuotojų jį įvertina tik nusprendę parduoti automobilį ir sužinoję, kiek už jį siūlo potencialūs pirkėjai.
Tarkime, šiandien įsigyjamas naujas automobilis kainuoja 35 tūkst. eurų, o po penkerių metų jį pavyksta parduoti už 18 tūkst. eurų. Per šį laikotarpį jo vertė sumažėja 17 tūkst. eurų, vadinasi, vien nuvertėjimas vidutiniškai sudaro apie 283 eurus per mėnesį.
Tačiau jeigu po penkerių metų to paties automobilio rinkos vertė siektų ne 18, o 15 tūkst. eurų, savininkas būtų praradęs jau 20 tūkst. eurų. Tokiu atveju mėnesinės nuvertėjimo išlaidos padidėtų iki maždaug 333 eurų.
Šis pavyzdys yra iliustracinis, tačiau jis parodo, kokį finansinį skirtumą gali lemti net kelių tūkstančių eurų pokytis naudotų automobilių rinkoje.
Vertinant nuvertėjimą, svarbu atsižvelgti ir į prarandamą pinigų sumą, o ne vien procentinę automobilio vertės dalį. Pavyzdžiui, 25 tūkst. eurų kainavusiam automobiliui praradus 40 proc. pradinės vertės, jo savininkas netenka 10 tūkst. eurų. Tačiau už 50 tūkst. eurų pirktam automobiliui nuvertėjus tiek pat procentų, finansinis praradimas jau siektų 20 tūkst. eurų.
„Automobilio nuvertėjimas nėra išlaida, už kurią kas mėnesį gauname sąskaitą, tačiau tai nereiškia, kad jos nepatiriame. Ypač svarbu ją įvertinti tiems, kurie automobilius keičia kas trejus ar penkerius metus“, – pažymi L. Dzindzelėta.
Ką verta patikrinti prieš įsigyjant automobilį?
Nors tiksliai numatyti būsimos automobilio pardavimo kainos neįmanoma, susidaryti bent apytikrį vaizdą apie jo vertės išlaikymą galima dar prieš perkant.
Vienas paprasčiausių būdų – pasidomėti, kiek šiandien kainuoja trejų ar penkerių metų senumo to paties modelio automobiliai. Vertinant tokius pasiūlymus, svarbu atsižvelgti į variklio tipą, komplektaciją, ridą ir bendrą būklę, nes net to paties modelio versijų kainos gali gerokai skirtis.
Tiesa, skelbimuose nurodomos sumos nebūtinai atitinka faktines pardavimo kainas, todėl toks palyginimas leidžia nustatyti tik apytikres tendencijas. Be to, reikėtų įvertinti, ar konkretaus modelio paklausa nepasikeis pasirodžius jo naujai kartai arba išaugus konkurentų pasiūlai.
Prie galimų nuostolių taip pat verta pridėti ir kitas automobilio naudojimo išlaidas – draudimą, techninę priežiūrą, padangas bei degalus ar elektros energiją. Tik įvertinus visas šias išlaidas galima palyginti, kiek iš tiesų kainuotų skirtingų automobilių naudojimas per pasirinktą laikotarpį.
Kas nutinka, jeigu automobilis nuvertėja labiau, nei tikėtasi?
Automobilį įsigijęs žmogus pats prisiima riziką, kad po kelerių metų jo rinkos vertė bus mažesnė už iš pradžių prognozuotą. Tai ypač aktualu tiems vairuotojams, kurie automobilius reguliariai keičia naujesniais, nes pardavus senąjį už mažesnę sumą, naujam pirkiniui gali prireikti daugiau papildomų lėšų.
Vienas būdų iš anksto apibrėžti būsimas išlaidas – ilgalaikė automobilio nuoma. Tokiu atveju klientas naudojasi transporto priemone pagal sutartyje numatytas sąlygas, o pasibaigus nuomos laikotarpiui ją grąžina paslaugos teikėjui.
„Automobilio vertė per penkerius metus gali pasikeisti dėl daugybės aplinkybių, kurių šiandien negalime numatyti. Ilgalaikės nuomos klientui nereikia spėlioti, kokia bus automobilio paklausa ar už kiek jį pavyks parduoti. Jis gali planuoti savo išlaidas pagal sutartyje numatytus mokėjimus, nepriklausomai nuo to, kaip keisis automobilio rinkos vertė“, – aiškina L. Dzindzelėta.
Vis dėlto ilgalaikė nuoma nebūtinai yra pigesnė už automobilio įsigijimą. Prieš sudarant sutartį svarbu įvertinti bendrą mokėtiną sumą, nuomos trukmę, į kainą įtrauktas paslaugas, leistinos ridos apribojimus bei automobilio grąžinimo sąlygas.
Todėl sprendžiant, ar automobilį pirkti, finansuoti lizingu, ar nuomotis ilgesniam laikotarpiui, svarbu palyginti ne tik mėnesio įmokas, bet ir bendras išlaidas per visą numatytą naudojimo laiką. Būtent toks palyginimas leidžia geriau suprasti, kiek iš tiesų kainuos pasirinktas automobilis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!