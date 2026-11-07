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TV3 naujienos > Automanas > Iš antrų rankų

Artėjant žiemai vairuotojai pamiršta svarbų patikrinimą: 4 iš 10 jau turėjo nemalonumų

2026-11-07 18:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 18:04
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Žiemą automobilio akumuliatoriaus problemos dažniausiai išryškėja pačiu netinkamiausiu metu – anksti ryte, kai skubama į darbą ar reikia nuvežti vaikus į mokyklą. Nors nusilpusio akumuliatoriaus požymių galima pastebėti dar prieš prasidedant šalčiams, nemaža dalis vairuotojų jo būkle susirūpina tik tada, kai automobilis apskritai nebeužsiveda.

Transportas, eismas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (14)

Žiemą automobilio akumuliatoriaus problemos dažniausiai išryškėja pačiu netinkamiausiu metu – anksti ryte, kai skubama į darbą ar reikia nuvežti vaikus į mokyklą. Nors nusilpusio akumuliatoriaus požymių galima pastebėti dar prieš prasidedant šalčiams, nemaža dalis vairuotojų jo būkle susirūpina tik tada, kai automobilis apskritai nebeužsiveda.

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„Swedbank“ užsakymu atlikta apklausa atskleidė, kad per pastaruosius dvejus metus su tokia problema susidūrė 4 iš 10 vairuotojų, tačiau 42 proc. apklaustųjų prieš žiemą akumuliatoriaus profilaktiškai netikrina.

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Automobilio akumuliatoriaus būklė ypač svarbi atšalus orams, nes žemoje temperatūroje sumažėja jo gebėjimas atiduoti elektros energiją, o šaltam varikliui užvesti jos paprastai reikia daugiau. Todėl akumuliatorius, kuris vasarą dar veikė be priekaištų, žiemą gali nebepajėgti užvesti automobilio.

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(14 nuotr.)
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„Tai, kad automobilis be problemų užsivedė visą vasarą, dar nereiškia, kad taip pat bus ir žiemą. Ypač jei akumuliatorius naudojamas jau kelerius metus, automobiliu dažniausiai važiuojami trumpi atstumai ar jau buvo pasitaikę, kad jis užsiveda sunkiau“, – sako „Swedbank“ draudimo produktų platinimo vadovas Gediminas Pakeltis.

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Pasak jo, pastebėjus tokius požymius, akumuliatoriaus būklę geriau patikrinti nelaukiant pirmųjų stipresnių šalčių.

Kasmet akumuliatorių patikrina vos 14 proc. vairuotojų

2026 metų rugsėjį atlikto tyrimo duomenimis, 42 proc. vairuotojų prieš šaltąjį sezoną akumuliatoriaus būklės profilaktiškai netikrina, o dar 24 proc. tai daro tik tuomet, kai automobilis pradeda sunkiau užsivesti. Reguliariai, kiekvienais metais, akumuliatorių tikrina vos 14 proc. apklaustųjų.

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Apklausa taip pat parodė, kad per pastaruosius dvejus metus dėl nusilpusio ar išsikrovusio akumuliatoriaus automobilio bent kartą nepavyko užvesti 4 iš 10 vairuotojų. Beveik pusei jų tokia situacija pasikartojo daugiau nei vieną kartą.

Apie šios problemos mastą galima spręsti ir iš techninės pagalbos kelyje iškvietimų. „Swedbank“ draudimo bendrovės duomenimis, 2025 metais su akumuliatoriaus problemomis susiję iškvietimai sudarė 28 proc. visų pagalbos kelyje atvejų.

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Dažniausiai pagalbos prireikia po šaltų naktų arba tuomet, kai automobilis kelias dienas stovi nenaudojamas. Akumuliatorius taip pat gali nespėti pakankamai įsikrauti, jeigu vairuotojas nuolat važinėja tik trumpais atstumais.

Kas penktas nežino, kiek metų jo automobilio akumuliatoriui

Tyrimo rezultatai atskleidė ir kitą problemą – penktadalis vairuotojų negali pasakyti, kiek metų naudojamas jų automobilyje esantis akumuliatorius. Dar 14 proc. apklaustųjų nurodė, kad jis yra penkerių metų arba senesnis.

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Nors akumuliatoriaus tarnavimo laikas priklauso nuo jo konstrukcijos, naudojimo sąlygų ir automobilio elektros sistemos būklės, su amžiumi jo galimybės paprastai prastėja. Todėl ilgiau naudojamą akumuliatorių verta patikrinti net ir tuomet, kai automobilis užsiveda be didesnių sunkumų.

Vis dėlto apklausti vairuotojai nevienodai vertina, kada akumuliatorių reikėtų pakeisti. Beveik pusė jų, arba 46 proc., mano, kad tai būtina tik pastebėjus pirmuosius silpnėjimo požymius, o 23 proc. nurodė, jog akumuliatorių reikėtų keisti kas trejus ar ketverius metus.

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Dar 7 proc. apklaustųjų pripažino, kad akumuliatorių keistų tik tuomet, kai automobilis apskritai nebeužsivestų.

„Vieno visiems automobiliams tinkamo termino, po kurio akumuliatorių būtina pakeisti, nėra. Jo būklė priklauso nuo naudojimo intensyvumo, kelionių pobūdžio ir kitų aplinkybių. Tačiau jo amžių žinoti svarbu. Jei vairuotojas net nežino, kada jis buvo pakeistas, prieš šaltąjį sezoną verta patikrinti jo būklę“, – pabrėžia G. Pakeltis.

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Svarbu ir tai, kad sunkiau užsivedantis automobilis nebūtinai reiškia, jog akumuliatorių jau reikia keisti. Kartais problema gali būti susijusi su nepakankamu jo įkrovimu arba automobilio įkrovimo sistemos gedimu, todėl prieš perkant naują akumuliatorių naudinga nustatyti tikrąją priežastį.

Neužsivedus automobiliui dažniausiai prašoma artimųjų pagalbos

Apklausa taip pat atskleidė, kaip vairuotojai elgtųsi, jeigu dėl išsikrovusio akumuliatoriaus nepavyktų užvesti automobilio.

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Net 42 proc. respondentų pirmiausia kreiptųsi į šeimos narius, draugus ar kaimynus, tikėdamiesi jų pagalbos užvedant automobilį. Kas penktas vairuotojas pasinaudotų turimomis užvedimo priemonėmis, o 15 proc. paliktų automobilį stovėti ir kelionės tikslą mėgintų pasiekti kitu būdu.

Tuo metu kas dešimtas apklaustasis prisipažino apskritai nežinantis, ką tokioje situacijoje darytų.

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G. Pakeltis atkreipia dėmesį, kad artimųjų pagalba ne visuomet gali būti pasiekiama, todėl vairuotojams pravartu iš anksto pasidomėti kitomis galimybėmis.

„Vairuotojui pravartu turėti ir kitą veiksmų planą – žinoti techninės pagalbos kontaktus bei pasitikrinti, ar jo turimas draudimas apima „Pagalba kelyje visą parą“ paslaugą. Išsikrovęs akumuliatorius yra viena iš situacijų, kai tokia pagalba gali praversti“, – sako jis.

Prieš prasidedant žiemai verta ne tik patikrinti akumuliatoriaus būklę, bet ir įsitikinti, kad jo gnybtai švarūs bei tinkamai pritvirtinti. Jeigu automobilis pradėjo sunkiau užsivesti, delsti taip pat nereikėtų – akumuliatoriaus ir įkrovimo sistemos patikra gali padėti išsiaiškinti problemą dar prieš jai sutrikdant kasdienes keliones.

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