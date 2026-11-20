Aukciono organizatoriai tikisi už jį gauti nuo 5 iki 7 mln. JAV dolerių (maždaug 4,3–6 mln. eurų). Jei prognozės pasitvirtins, šis automobilis gali pagerinti brangiausiai aukcione parduoto Betmeno automobilio rekordą.
Automobiliai – ne vien susisiekimo priemonė. Kai kuriems tai gyvenimo būdas, o kitiems – galimybė įgyvendinti neįprastas idėjas. Daugiau tokių istorijų rasite rubrikoje „Automobilių kultūra“.
Per kelis dešimtmečius kino ekranuose pasirodė ne viena „Batmobile“ versija. Vienos priminė futuristinius lenktyninius automobilius, kitos – sunkiai šarvuotą karinę techniką. Tačiau vienu labiausiai atpažįstamų iki šiol laikomas automobilis, sukurtas režisieriaus Timo Burtono filmams apie Betmeną.
Pirmą kartą žiūrovai jį išvydo 1989 metais pasirodžiusiame filme „Betmenas“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Michaelas Keatonas. Po trejų metų panašios konstrukcijos automobiliai buvo panaudoti ir filmo tęsinyje „Betmeno sugrįžimas“.
Būtent vienas iš šiam filmui pagamintų automobilių lapkričio pabaigoje bus parduodamas aukcionų namų „Julien's Auctions“ organizuojamame renginyje.
Ne replika, o filmuojant naudotas automobilis
Skirtingai nei daugelis vėliau pagamintų „Batmobile“ kopijų, aukcione siūlomas automobilis iš tiesų buvo naudojamas filmuojant „Betmeno sugrįžimą“.
Filmo kūrėjams buvo pagaminti trys tokie automobiliai, o dabar parduodamas egzempliorius buvo pagrindinė filmavimo transporto priemonė, naudota daugelyje važiavimo scenų.
Jį pagamino amerikiečių automobilių kūrėjas Carlas Casperis ir jo bendrovė „Hollywood Productions“. Automobilio išvaizda paremta kino dailininko Antono Fursto ir dizainerio Juliano Caldowo darbais.
Po filmavimo C. Casperis pasiliko automobilį savo kolekcijoje. Vėliau jis atsidūrė Kalifornijoje veikiančiame „Marconi“ automobilių muziejuje, kuriame buvo eksponuojamas iki šių metų.
Po fantastiniu kėbulu – „Chevrolet“ komponentai
Nors ekrane „Batmobile“ atrodo kaip ypatingomis technologijomis aprūpinta transporto priemonė, realybėje jo konstrukcija gerokai paprastesnė.
Beveik šešių metrų ilgio automobilio pagrindą sudaro du sujungti „Chevrolet Impala“ važiuoklės elementai. Toks sprendimas leido sukurti neįprastai ilgą automobilį, išlaikant galimybę jį vairuoti.
Ant važiuoklės sumontuotas specialiai pagamintas stiklo pluoštu sustiprinto plastiko kėbulas, kurio išvaizda gerokai skiriasi nuo įprastų automobilių.
Automobilis turi ilgą, žemą priekinę dalį, masyvius sparnus, uždarus galinius ratus ir reaktyvinį variklį primenantį išmetimo sistemos antgalį. Tačiau nepaisant išvaizdos, šis „Batmobile“ neturi tikro reaktyvinio variklio.
Jį varo benzininis V8 agregatas, sujungtas su trijų laipsnių automatine pavarų dėže. Specialieji efektai, tarp jų ir liepsnos iš galinės automobilio dalies, buvo sukurti naudojant atskiras filmavimui skirtas sistemas.
Pavyzdžiui, fantastinėse „Batmobile“ specifikacijose buvo nurodoma, kad jis gali įsibėgėti iki 100 km/val. maždaug per 3,7 sekundės ir pasiekti net 530 km/val. greitį.
Kaina gali viršyti 6 mln. eurų
Aukcionų namai „Julien's Auctions“ tikisi, kad už šį „Batmobile“ bus sumokėta nuo 5 iki 7 mln. JAV dolerių. Jeigu galutinė kaina pasieks viršutinę prognozuojamo intervalo ribą, automobilis gali tapti brangiausiu kada nors aukcione parduotu Betmeno automobiliu.
Dabartinis rekordas priklauso kitam legendiniam „Batmobile“, kuris buvo naudojamas septintojo dešimtmečio televizijos seriale apie Betmeną ir 1966 metų filme.
Šį automobilį sukūrė garsus amerikiečių automobilių dizaineris George'as Barrisas, modifikavęs 1955 metų koncepcinį „Lincoln Futura“. 2013 metais „Barrett-Jackson“ aukcione jis buvo parduotas už 4,62 mln. dolerių.
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