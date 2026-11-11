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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Vairuotojams – svarbūs pokyčiai: netrukus įsigalios nauja vairuotojo pažymėjimų tvarka

2026-11-11 06:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 06:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje vairuotojams jau kurį laiką nebūtina su savimi vežiotis vairuotojo pažymėjimo, jeigu jis išduotas mūsų šalyje. Tačiau išvykus į užsienį taisyklės keičiasi – net ir keliaujant po Europos Sąjungą fizinį pažymėjimą vis dar reikia turėti. Ateityje šio dokumento gali nebereikėti, nes Europos Komisija patvirtino bendrus skaitmeninių vairuotojo pažymėjimų techninius reikalavimus. Jie sudarys sąlygas visose ES valstybėse naudoti telefone saugomą vairuotojo pažymėjimą.

Važiuosite į Lenkiją? Įspėja apie pokyčius keliuose – galite likti ir be vairuotojo pažymėjimo Juliaus Kalinsko/Fotobankas
GALERIJA (10)

Lietuvoje vairuotojams jau kurį laiką nebūtina su savimi vežiotis vairuotojo pažymėjimo, jeigu jis išduotas mūsų šalyje. Tačiau išvykus į užsienį taisyklės keičiasi – net ir keliaujant po Europos Sąjungą fizinį pažymėjimą vis dar reikia turėti. Ateityje šio dokumento gali nebereikėti, nes Europos Komisija patvirtino bendrus skaitmeninių vairuotojo pažymėjimų techninius reikalavimus. Jie sudarys sąlygas visose ES valstybėse naudoti telefone saugomą vairuotojo pažymėjimą.

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Šiuo metu Lietuvos policijos pareigūnai informaciją apie mūsų šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą gali patikrinti informaciniuose registruose, todėl vairuotojui pakanka turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tačiau ši tvarka veikia tik Lietuvoje ir neįpareigoja kitų šalių pareigūnų tokiu pat būdu tikrinti lietuvių teisę vairuoti.

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Europos Sąjunga siekia, kad ateityje visose valstybėse narėse būtų galima naudoti bendrus reikalavimus atitinkančius skaitmeninius vairuotojo pažymėjimus. Tokį dokumentą turintis žmogus savo teisę vairuoti galėtų patvirtinti išmaniuoju telefonu, nepriklausomai nuo to, kurioje ES šalyje jis yra.

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FOTOGALERIJA. Vairavimo mokyklos automobilį vairavo girtas vyras

Europos Komisija patvirtino naujas taisykles

Svarbus žingsnis žengtas spalio 13 dieną, kai Europos Komisija priėmė įgyvendinimo reglamentą (ES) 2026/2266, nustatantį bendrus skaitmeninių vairuotojo pažymėjimų techninius ir saugumo reikalavimus. Naujasis reglamentas įsigaliojo lapkričio 3 dieną.

Jame numatyta, kaip skaitmeniniai dokumentai turės būti išduodami, saugomi ir tikrinami, kad skirtingų šalių sistemos galėtų keistis reikalinga informacija.

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Pavyzdžiui, kai bendra tvarka bus įgyvendinta, Lietuvoje išduotą skaitmeninį pažymėjimą galės patikrinti ir Vokietijos ar Lenkijos policijos pareigūnai. 

Vis dėlto iki tol dar reikės atlikti nemažai darbų. Nors techninės taisyklės jau patvirtintos, valstybės narės turės pritaikyti savo informacines sistemas ir pasirūpinti, kad jos atitiktų bendrus europinius reikalavimus.

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Kada vairuotojo pažymėjimas telefone galios visoje ES?

Skaitmeninių vairuotojo pažymėjimų diegimas numatytas naujojoje ES vairuotojo pažymėjimų direktyvoje, kuri buvo priimta 2025 metų spalį.

Pagal ją valstybės narės didžiąją dalį naujų reikalavimų į nacionalinius teisės aktus turės perkelti iki 2028 metų lapkričio 26 dienos, o taikyti juos pradėti nuo 2029 metų lapkričio 26-osios.

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Skaitmeninių pažymėjimų įvedimui numatytas ilgesnis pereinamasis laikotarpis. Pagal patvirtintą direktyvą bendrą sistemą valstybės turės įgyvendinti per 54 mėnesius nuo pirmojo tam reikalingo įgyvendinimo akto priėmimo.

Kadangi Europos Komisija tokį reglamentą priėmė 2026 metų spalio 13 dieną, numatytas terminas siekia 2031 metų balandį.

Ar reikės keisti turimą vairuotojo pažymėjimą?

Naujoji tvarka nereiškia, kad visi vairuotojai turės atsisakyti dabar naudojamų plastikinių pažymėjimų.

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Nors ateityje skaitmeninė dokumento versija taps įprastu pasirinkimu, norintys galės ir toliau gauti fizinį vairuotojo pažymėjimą. Abi jo formos bus lygiavertės, todėl vairuotojas galės pasirinkti jam patogesnį variantą.

Plastikinis pažymėjimas pravers ir tais atvejais, kai telefonas išsikrovęs, sugedęs arba keliaujama į valstybę, kurioje europiniai skaitmeniniai dokumentai nepripažįstami.

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