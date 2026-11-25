Nors išplėstiniame kandidatų sąraše buvo 11 Eurolygos žaidėjų, sudėtyje liko vienintelis Nikola Džurišičius. 22-ejų puolėjo vidurkiai su Belgrado „Crvena Zvezda“ Eurolygoje – 3,2 taško ir 1,4 atkovoto kamuolio.
„Meridian Sport“ be jo išplatino dar 12 pavardžių vykstančių į Lietuvą: Aleksa Avramovičius, Luka Mitrovičius (abu „Bahčešehir“), Dušanas Miletičius (Jeruzalės „Hapoel“), Filipas Barna („Biotekno Korfez“), Vojinas Medarevičius („Crvena zvezda“), Andrejus Lučičius („Mega Basket“), Stefanas Momirovas („EWE Baskets“), Jovanas Novakas („Borac“), Lazaras Stefanovičius, Petaras Kovačevičius („Igokea“), Alenas Smailagičius („Galatasaray“), Balša Koprivica („Burgos“).
Dušanas Alimpijevičius tikėjosi sudėtyje turėti 215 cm ūgio bokštą Urošą Plavšičių, bet jo taip pat komandoje nebus. Šį sezoną 27-erių centras Europos taurėje su Klužo Napokos „U-BT“ marškinėliais renka 13 taškų, 7,7 atkovoto kamuolio ir 19 naudingumo balų statistiką.
Lietuvos ir Serbijos akistata – ketvirtadienį 18.30 val.
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