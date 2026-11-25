„Vyriausybė jau rengia atitinkamą potvarkį. Jis turėtų įsigalioti gruodžio pabaigoje arba sausio pradžioje“, – žurnalistams sakė Cezary Tomczykas.
Kremlius kviečia europiečius į Maskvą
Europos šalys, pasak Rusijos prezidento patarėjo užsienio politikos klausimais Jurijaus Ušakovo, neatmetė kvietimo jų diplomatams atvykti į Maskvą derybų dėl Ukrainos. Kvietimas tebegalioja, J. Ušakovą citavo naujienų agentūra „Interfax“, kuria remiasi „Reuters“.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šį mėnesį pareiškė, kad Rusija pasiūlė Europos diplomatams atvykti į Maskvą. Ten jie esą turėtų išdėstyti savo šalių pozicijas dėl Ukrainos taikos derybų – prieš priimant sprendimą dėl tolesnių derybų formato.
„Amerikiečiai ragina mus sutikti, kad derybose dalyvautų europiečiai (...) Diplomatiniais kanalais pasiūlėme europiečiams atvykti į Maskvą. Po to nuspręsime, kokiu formatu galėtų tęstis derybos“, – praėjusią savaitę per spaudos konferenciją Šendžene Kinijoje sakė V. Putinas.
„Suprantame, kad be europiečių nėra prasmės aptarinėti su Europos saugumu susijusių klausimų“, – pridūrė jis tada.
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