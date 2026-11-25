Praėjusią savaitę Lenkijoje nukrito trys rusų raketos.
„Varšuva šią idėją pateikė svarstyti pirmadienį Briuselyje vykusio NATO valstybių narių ambasadorių susitikimo metu, teigė su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai. Kai kurios šalys pritarė pasiūlymui, tačiau diskusija buvo tik preliminari ir sprendimas nebuvo priimtas“, – rašoma publikacijoje.
Lenkijos ministras: Rusijos raketų numušimas virš Ukrainos būtų savigyna
Rusijos raketų numušimas joms dar esant virš Ukrainos būtų savigyna, mano Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.
Anksti penktadienį trys Rusijos sparnuotosios raketos pažeidė Lenkijos oro erdvę ir nukrito įvairiose vietose Lenkijos rytuose ir pietryčiuose. Antradienį Užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių ir įteikė jam „griežto tono“ protesto notą.
Trečiadienį komentuodamas incidentą Lenkijos visuomeninio transliuotojo radijui „Radio Three“, R. Sikorskis teigė, kad Rusijos objektų „numušimas virš Ukrainos, Ukrainos prašymu, atitiktų būtinosios ginties apibrėžimą“, tačiau pridūrė, kad kariuomenės pareigūnai, taip pat ir iš NATO, turėtų išsamiai aptarti šį klausimą.
„Kažko numušimas nereiškia, kad tai dingsta; numuštas šlamštas vis tiek krinta ant žemės ir gali kažką sužaloti ar padaryti žalos, kaip mes, deja, jau patyrėme per šį karą. Prie mūsų oro erdvės artėjanti raketa ar dronas jau kelia mums tiesioginę grėsmę“, – sakė jis.
R. Sikorskis taip pat nurodė, kad Ukraina prašo NATO numušti raketas virš jos teritorijos ir kad „turėtume numatyti grėsmes, o ne reaguoti į jas po to, kai kažkas jau nukentėjo“.
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