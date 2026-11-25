Kaip rašo naujienų portalas „Unian“, ekspertas pažymėjo, kad bendrovės „Carmin Sky“ sukurtos lazerinės oro gynybos sistemos „Blysk“ jau demonstruoja pirmuosius rezultatus kovinėmis sąlygomis.
„Neseniai kovinis lazeris, įrengtas ypatingos svarbos infrastruktūros objektui apsaugoti, pirmą kartą pasaulyje numušė reaktyvinį droną „Geran“, – pabrėžė S. Beskrestnovas.
Jis paaiškino, kad lazerinės oro gynybos sistemos technologija plėtojama pagal valstybinę programą „Privati oro gynyba“, padedant gynybos technologijų grupei „Brave1“.
Pasak jo, Ukrainoje lazerines technologijas oro gynybai kuria kelios bendrovės. „Lazerinės technologijos yra labai sudėtingos ir brangios, todėl malonu sulaukti gerų naujienų šioje srityje“, – pridūrė S. Beskrestnovas.
Kol kas dar anksti kalbėti apie serijinę lazerių gamybą
Vis dėlto ekspertas pareiškė, kad kol kas dar anksti kalbėti apie serijinę lazerių gamybą. „Bandymai tęsiami, o jų metu lazeriai naudojami ypatingos svarbos infrastruktūros objektams apsaugoti“, – pažymėjo S. Beskrestnovas.
Kaip anksčiau pranešė „Unian“, 2026 m. liepą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado pavaduotojas Andrijus Lebedenka teigė, kad jau per artimiausius 2–3 mėnesius Ukraina gali turėti lazerinį ginklą oro taikiniams naikinti. Prognozuota, kad toks ginklas oro atakos priemones galės neutralizuoti veiksmingiau nei kulkosvaidžiai.
Gegužę taip pat buvo paskelbta, kad Ukrainos specialistai sukūrė dirbtiniu intelektu pagrįstą naują lazerinę sistemą, galinčią veiksmingai naikinti rusiškus „Shahed“ tipo dronus. Tuomet kalbėta apie bendrovės „Celebra Tech“ sukurtą lazerinę kovos su dronais sistemą „Trident“.
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