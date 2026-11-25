Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas pasidžiaugė Nyderlandų sprendimu dar dvejiems metams pratęsti savo karių dislokavimą Lietuvoje.
„Labai vertiname Nyderlandų indėlį į mūsų regiono saugumą: dalyvavimą oro policijos misijoje, rotaciniame oro gynybos modelyje, NATO daugianacionalinėje kovinėje grupėje Lietuvoje ir iniciatyvoje „Baltic Sentry“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Pasak prezidento, NATO pereinant prie oro gynybos užduočių, tikimasi, kad Nyderlandai sugrįš į Lietuvą ir šiam vaidmeniui atlikti.
Šalies vadovas su Nyderlandų karaliumi taip pat aptarė paliaubų Ukrainoje galimybę ir saugumo garantijas joms įsigaliojus. G. Nausėda pabrėžė, kad stiprios Ukrainos ginkluotosios pajėgos turi išlikti pagrindine atgrasymo priemone, užtikrinant ilgalaikę Europos karinę paramą Kyjivui.
Susitikime taip pat aptartos tolesnio Lietuvos ir Nyderlandų ekonominio bendradarbiavimo galimybės.
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