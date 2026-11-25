Prezidentūros vaizdo komentare iš Nyderlandų jis teigė, kad dabartinis atstovybės pavadinimas buvo klaida, pabrėždamas tokią poziciją išsakęs ir 2021 metais, atidarius atstovybę.
„Galiu tik pakartoti, kad taip, Vyriausybė turi svertus savo rankose, kad galėtų imtis arba suderintų, arba vienašališkų sprendimų“, – nurodė G. Nausėda.
Lietuvos prezidentas: Vyriausybė turi svertus ir vienašališkai spręsti dėl Taivano atstovybės
Lietuva yra paprašiusi Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pasikeisti pavadinimą, siekdama atnaujinti diplomatinius santykius su Kinija, bet Taipėjus teigia to daryti neketinantis.
Minima atstovybė Lietuvoje yra akredituota užsienio reikalų ministro įsakymu „Kitų atstovybių“ kategorijoje.
Premjero atstovas spaudai Gedas Salyga BNS trečiadienį pateiktame komentare pabrėžė, kad užsienio reikalų ministras pagal teisės aktus gali spręsti „kitų atstovybių“ steigimo klausimus.
Visgi Vyriausybė tiesiogiai neatsako į klausimą, ar, Taivanui atsisakius pakeisti atstovybės pavadinimą, Lietuva naikintų jos akreditaciją.
G. Nausėda pažymėjo, kad Lietuva sugeba susikurtą arba tikrą problemą „padaryti pasaulinės reikšmės“, atmesdamas didelį atstovybės vardo reikšmingumą.
„Jeigu Lietuva ieško išskirtinumo pavadinusi atstovybę Taivaniečių tokiu pavadinimu, kokiu ji yra, tai tas išskirtinumas būtų būdingas Lietuvai kartu su Somalilandu Afrikoje“, – kalbėjo šalies vadovas.
„Tik šios dvi valstybės tarp valstybių, kurios nepripažįsta Taivano diplomatiškai, turi būtent tokį pavadinimą, visose kitose egzistuoja Taipėjaus pavadinimas“, – nurodė G. Nausėda.
Kinija Lietuvos veiksmus leidžiant Taipėjui atidaryti atstovybę Vilniuje Taivaniečių (kinų kalba – Taivano) vardu laiko Vilniaus parama salos didesnio savarankiškumo ir tarptautinio pripažinimo siekiui.
Dėl 2021 metais atidarytos atstovybės Pekinas vienašališkai pažemino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Lietuvai atsisakius išduoti naujas akreditacijas, nuo pernai gegužės šalyje neliko nė vieno Kinijos diplomato.
Nuo 2024 metų dirbanti socialdemokratų Vyriausybė deklaruoja siekį atkurti diplomatinius santykius su Kinija, lapkritį Vilniuje deryboms lankėsi Pekino diplomatų delegacija.
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