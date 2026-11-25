Tokioms Energetikos įstatymo pataisoms trečiadienį pritaręs Energetikos ir darnios plėtros komitetas pasiūlė, kad ši pagalba pramonei galėtų būti teikiama ir pasitelkiant nacionalinį plėtros banką ILTE.
„Komiteto pasiūlymas (...) įtraukti ir galimą alternatyvą – dėl elektros kainos pokyčių, galinčių padaryti neigiamą įtaką šalies ekonominiam stabilumui ar verslo konkurencingumui (...), gali būti teikiamas finansavimas pagal nacionalinio plėtros banko įgyvendinamas skatinamąsias finansines priemones“, – posėdyje sakė komiteto pirmininko pavaduotojas Aidas Gedvilas.
Prezidento vyriausiojo patarėjo energetikos ir infrastruktūros klausimais Ramūno Dilbos teigimu, pirminiame Prezidentūros pasiūlyme buvo norima tarifą mažinti tik skolintomis biudžeto lėšomis, tačiau jis buvo patobulintas gavus Vyriausybės ir suinteresuotų institucijų pastabas.
„Dabar įstatyme būtų dvi alternatyvos, – komitete sakė R. Dilba. – ILTE skolintų tiems verslo subjektams, kurie kreiptųsi. Tai būtų finansinė priemonė. Tai vienas iš būdų.“
Prezidento patarėjo teigimu, jei šia pagalba pasinaudotų 80–90 proc. iš maždaug 1,7 tūkst. tam teisę turinčių įmonių, jai reikėtų apie 44 mln. eurų.
„Siekiama užtikrinti ilgalaikį elektros kainos stabilumą, ypač šiuo metu, kai didmeninė elektros rinkos kaina yra aukšta“, – komitete teigė R. Dilba.
Seimo komiteto narys „valstietis“ Valius Ąžuolas svarstė, kad lėšos galėtų būti numatytos iš perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ perkrovų pajamų.
Tačiau Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius aiškino, jog šių pajamų panaudojimas yra griežtai reglamentuojamas, be to, jų panaudojus per daug „Litgrid“ ateityje gali pritrūkti lėšų investicijų projektams.
Jis pabrėžė, jog dabar perdavimo tarifui sumažinti jau panaudota „maksimali riba“ šių dėl skirtumų tarp šalių didmeninių elektros kainų zonų susidarančių pajamų – 40 mln. eurų.
Tuo metu balsuojant susilaikęs „aušrietis“ Artūras Skardžius pabrėžė, kad siūloma pagalba galės pasinaudoti selektyvus ratas įmonių, o ne, pavyzdžiui, smulkusis verslas.
Socialdemokratės Birutės Vėsaitės teigimu, pakeitimai reikalingi eksportuojančioms įmonėms: „Negalima visiškai nužudyti mūsų eksporto. Skaudu, kad nėra smulkiam verslui tokių lengvatų, bet jie konkuruoja pagrinde Lietuvos viduje. Kaip laikina priemonė, manau, veikia.“
Kaip rašė BNS, Prezidentūra siekia stiprinti pramonės konkurencingumą. Jomis numatoma galimybė Vyriausybei laikinai iki 30 proc. sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams.
Prezidentas siūlo šią laikiną priemonę taikyti iki penkerių metų (iki 2031 metų) įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kilovatų (kW) arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkst. kWh elektros per metus.
Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų ilgiausiai per septynerius metus – iki 2038 metų.
Pataisos toliau bus svarstomos Seimo posėdžių salėje.
Ministrų kabinetas savo išvadoje dėl pataisų pasiūlė reguliavimą taikyti skirtingais laikotarpiais, kadangi skiriasi tiek paramos pobūdis, tiek jos taikymo apimtis – laikina parama turėtų galioti 2027-2031 metais ir būti taikoma tik nebuitiniams vartotojams.
Tam reikės papildomų valstybės biudžeto lėšų, tačiau 2026–2028 metais jų nenumatyta, todėl įstatymo projektas turi būti svarstomas kartu su kitais pasiūlymais dėl 2027–2029 metų biudžeto.
R. Dilbos teigimu, projektas jau yra patobulintas atsižvelgiant į Vyriausybės pastabas.
Be kita ko, pagalbos priemonė turėtų būti iš anksto suderinta su Europos Komisija.