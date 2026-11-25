Vyriausybei pritarus įstatymo pataisoms, jos bus teikiamos Seimui.
Šiam projektui įgyvendinti iki 2033 metų Lietuvoje numatoma pastatyti 10 naujų elektrinių, kurių bendra galia siektų 800 megavatų (MW), bei atnaujinti dalį jau veikiančių elektrinių.
Vyriausybės posėdžiui parengtuose dokumentuose nurodoma, kad investicijos į naujas elektrines dabartinėmis kainomis siektų apie 880–900 mln. eurų.
Energetikos ministerijos parengtomis Elektros energetikos įstatymo pataisomis siūloma įpareigoti „Litgrid“ užtikrinti šalies elektros sistemos pasirengimą veikti atskiromis salomis, vertinti tam reikalingų paslaugų poreikį ir organizuoti jų įsigijimą.
Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nenumatoma – reikalingas paslaugas „Litgrid“ pirktų savo lėšomis, o patirtos sąnaudos būtų įskaičiuojamos į elektros perdavimo tarifą. Skaičiuojama, kad po 2033 metų jis dėl to padidėtų apie 0,67 cento už kilovatvalandę (kWh).
Tikimasi, kad naujos elektrinės taip pat padėtų mažinti elektros kainų šuolius rinkoje, kai atsinaujinančios energetikos pajėgumų nepakanka šalies elektros poreikiui patenkinti.
ELTA primena, kad lapkričio pradžioje „Litgrid“ pristatyta energetinių salų koncepcija parengta atsižvelgiant į Ukrainos patirtį, gamtos stichijų, sabotažo bei kibernetinių atakų keliamas grėsmes.
Pagal šią koncepciją net ir blogiausiu scenarijumi, kai neveiktų pagrindinis elektros perdavimo tinklas, o saulės ir vėjo elektrinės negamintų elektros, gyventojams būtų siekiama užtikrinti elektros tiekimą bent aštuonias valandas per parą. Pirmenybė būtų teikiama ligoninėms, specialiosioms tarnyboms, mobiliajam ryšiui, šildymo ir vandens tiekimui.
Numatoma, kad keturios energetinės salos Vilniaus, Kauno, Panevėžio–Šiaulių ir Klaipėdos regionuose daline apimtimi galėtų pradėti veikti jau 2028 metais.