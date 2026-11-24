Visuomeninio tiekimo elektros tarifus 2027 m. pirmąjį pusmetį siūloma didinti. Jie būtų taikomi nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d., jei pasiūlymams pritartų Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Įprastiems vartotojams vienos laiko zonos „Standartinio“ plano tarifas galėtų padidėti 5,5 cento – nuo 24 iki 29,5 cento už kWh. Tai būtų 22,9 proc. Pažeidžiamiems vartotojams jis taip pat augtų 5,5 cento – nuo 20 iki 25,5 cento, arba 27,5 proc.
Kiti tarifai taip pat skirtųsi pagal planą ir elektros vartojimo laiką. Pavyzdžiui, keturių laiko zonų „Standartinio“ plano vakaro dedamoji galėtų didėti nuo 28,9 iki 38,3 cento už kWh.
Tai būtų didžiausias šio plano vienos dedamosios pokytis: įprastiems vartotojams – 9,4 cento, pažeidžiamiems – 9,2 cento už kWh.
Kiek siūloma mokėti įprastiems vartotojams?
Vienos laiko zonos „Standartinio“ plano tarifas įprastiems vartotojams galėtų padidėti 5,5 cento už kWh.
Dviejų laiko zonų „Standartiniame“ plane dieninė dedamoji siūloma didinti nuo 28,6 iki 35,3 cento, naktinė – nuo 16,6 iki 19,8 cento už kWh.
VERT skaičiavimu, vidutiniškai 98 kWh elektros per mėnesį suvartojančio namų ūkio sąskaita galėtų padidėti apie 5,39 euro.
Tarifai pažeidžiamiems vartotojams
Pažeidžiamiems vartotojams vienos laiko zonos „Standartinio“ plano tarifas galėtų siekti 25,5 cento už kWh.
Dviejų laiko zonų plane dieninė dedamoji siūloma didinti iki 29,9 cento, o naktinė – iki 16,7 cento už kWh.
Didžiausias lentelėse nurodytas vienos dedamosios pokytis – keturių laiko zonų vakaro tarifas: įprastiems vartotojams jis galėtų padidėti 9,4 cento, pažeidžiamiems – 9,2 cento už kWh.
VERT vadovas Renatas Pocius elektros brangimą sieja pirmiausia su išaugusia elektros įsigijimo kaina rinkoje. Jis teigė, kad dujos pabrango dėl apribotos laivybos Hormuzo sąsiauriu.
Siūlomi tarifai būtų aukščiausi nuo 2022 m. antrojo pusmečio, kai energijos išteklių kainos smarkiai išaugo Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą.
Visuomeninio tiekimo tarifai taikomi ne tik pažeidžiamiems vartotojams. Jais gali naudotis per metus mažiau nei 1 000 kWh suvartojantys gyventojai, taip pat dalis vartotojų, likusių visuomeniniame tiekime pagal ankstesnę tvarką.
VERT nurodo, kad ši grupė apima gyventojus, kurių visuomeninio tiekimo sutartis sudaryta iki 2025 m. balandžio 30 d., o objektas prie skirstomųjų tinklų prijungtas iki 2022 m. liepos 1 d. Pažeidžiamiems vartotojams taikomi atskiri tarifai.
R. Pocius BNS yra sakęs, jog šios nepadengtos visuomeninės elektros įsigijimo sąnaudos į tarifą nebus įskaičiuojamos ir kitų metų pirmąjį pusmetį, nors susidariusią maždaug 30 mln. eurų sumą visuomeninio tiekimo klientai vis tiek anksčiau ar vėliau turės sumokėti.
VERT duomenimis, rugsėjį Lietuvoje buvo 598,5 tūkst. visuomeninio tiekimo vartotojų, o pažeidžiamų vartotojų – 283 tūkst. Reguliuotojas prognozuoja, jog kitais metais pažeidžiamų vartotojų skaičius gali išaugti iki 308 tūkstančių.