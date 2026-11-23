Apie tai laidoje diskutavo banko „Citadele“ vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, Seimo narys Simonas Gentvilas ir energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas.
Kaip kainų šuolis paveiks gyventojus?
Vis dėlto kaip ir kiek šis kainų šuolis gali padidinti mūsų žmonių išlaidas? Kiek tai smogs namų ūkiams?
A. Izgorodinas: Mes manome, kad energetikos kainos kitų metų pirmąjį ketvirtį bus aukštos ir šių metų pabaigos bei pradžios energetikos problemos persimes į dalį kitų metų, nes kitų metų tarifai didinami dėl šių metų aukštų energetikos, ypač dujų, kainų. Bendrai matome, kad kitais metais infliacija gali siekti maždaug 4–5 proc., bet didelę dalį tos infliacijos sudarys grynai energetikos infliacija.
Bet jūs kalbate apie vidutinę metinę 4–5 proc. infliaciją?
A. Izgorodinas: Taip, bet aš nenustebsiu, jeigu kiti metai mus labai stipriai nustebins, kaip ir šie metai nustebino. Šie metai nustebino energetikos kainų augimu, kiti metai gali nustebinti energetikos kainų kritimu.
Bet aš tik pabrėšiu, kad jeigu tai įvyks, tai įvyks ne pavasarį, o labiau link vasaros, nes mes matome daug indikacijų, kad naftos rinka greitai persitvarko ir iš esmės paklausa bei pasiūla jau yra beveik subalansuotos.
Europietiškų dujų tema yra visiškai kita. Aš manau, kad nuo dabartinio lygio europietiškos dujos dar gali pabrangti 20–30 proc. Bet aš manau, kad vasarą mūsų gali laukti tikrai ženklus energetikos kainų nuosmukis pasauliniu mastu.
Ar valdžia turi kompensuoti kainų šuolį?
Pas mus kalbėdamas, man atrodo, prieš kokį mėnesį, Aleksandrai, minėjote, kad nori nenori valdžia turės įsikišti ir kompensuoti, ypač šildymo, dujų kainų šuolį. Dabar jūsų nuomonė tokia pati ar pasikeitė?
A. Izgorodinas: Kaip žmogaus, mano nuomonė lieka ta pati. Aš manau, kad valstybė turi tam tikrą moralinį įsipareigojimą žmonėms ir verslui padėti sunkmečiu, bet kaip ekonomistas aš sakysiu, kad tokių galimybių visiškai nėra.
Mes skaičiuojame Lietuvos fiskalinės rizikos rodiklius, remdamiesi oficialiais duomenimis, ir sakome, kad nuo 2025 iki 2028 metų Lietuvos fiskalinė rizika išaugs tris kartus, o tas augimas bus didžiausias Europos Sąjungoje. Mūsų ekonomikos augimas jau visiškai nepaveža skolos ir deficitų augimo. Ir realiai pinigų biudžete tiesiog nėra.
Tai iš šios prielaidos jūs darote išvadą, kad kompensacijoms pinigų nėra? Nors kartais dalis žmonių sako, kad pinigų klausimas yra prioritetų klausimas.
A. Izgorodinas: Čia viskas priklausys nuo to, ką darys valstybė. Visada galima spręsti fiskalines problemas, nes Lietuva išsiskiria tuo, kad mes santykinai mažai pinigėlių surenkame iš PVM ir akcizų.
Tai čia atitinkamai yra šešėlinės ekonomikos pažabojimas, nes mes skaičiuojame, kad jeigu Lietuva pagal PVM ir akcizų dalį nuo visų biudžeto pajamų pasiektų, pavyzdžiui, Prancūzijos lygį, tai kitais metais Lietuvos biudžetas būtų subalansuotas. Tai tik tiek ir reikia, ar ne? Ir tada atsirastų pinigų kompensacijoms.
Aišku, kitas variantas yra mažinti valstybės tarnautojų skaičių, mažinti įvairias ne tokias būtinas išlaidas. Viskas yra įmanoma, bet manau, kad tai nėra greiti sprendimai ir tikrai valstybė per sekundę nei pajamų nepadidins, nei išlaidų nesumažins.
Kai reiktų daryti su dujų kainomis?
Ką darome su kaina? Vienas kelias – nieko nedarome, artiname ją prie rinkos ir turime tai, ką turime. Antras kelias – ištęsiame augimą šiek tiek laipteliais. Trečias kelias – imame ir, kaip lenkai, užšaldome, kompensuojame ir iš valstybės iždo visiems kažkokiu procentu ją sumažiname. Ką rinktumėtės?
V. Jankauskas: Tai kokias dabar mes kainas aptarinėjame? Nes yra elektros kainos, kurios, aišku, dabar paaugo, bet nemanau, kad jos tokios baisios. Tuo labiau, kad vartotojai gali sudaryti ilgesnio laikotarpio sutartis. Kol kas daugiau kaip 30 centų nemačiau, kad kas siūlytų. Tai dabartinėmis sąlygomis 30 centų yra tikrai nedaug.
Bet aišku, mums dabar turbūt svarbiausia yra degalų kainos ir dujų kainos. Tai gal pakalbėkime pirmiausia apie dujų kainas, kurios yra reguliuojamos ir kurias galima kažkaip sutvarkyti. Bet reguliuojamos tik tiek, kiek kainuoja mūsų tinklai Lietuvoje, o už kiek perkame dujas, tai, aišku, mes nieko reguliuoti negalime. Ir, deja, tos kainos labai aukštos, nesimato labai didelių prošvaisčių.
Aišku, nėra taip labai blogai, kaip buvo 2022 metais, kada Europa buvo atsidūrusi tikrai labai sunkioje padėtyje, nes rusiškų dujų tiekimas nutrūko, o galimybių importuoti nebuvo labai daug. Dabar turime žymiai daugiau dujų importo terminalų. Ta pati Vokietija labai neblogai apsirūpino, bet taip sutapo tokios blogos aplinkybės.
O kas atsitiko? Kodėl su dujomis taip susijaukė situacija?
V. Jankauskas: Tai, sakykime, du dalykai. Vienas dalykas – tas karas, kuris lėmė tai, kad mums dabar dujas daug sunkiau pirkti ir brangiau reikia mokėti. Nes Jungtinių Amerikos Valstijų karas su Iranu sujaukė pirmiausia dujų tiekimą į Rytus, kur pagrindiniai tiekėjai buvo būtent iš tų šalių, kurios dabar apimtos karo.
Pirmiausia, aišku, tai yra Kataras. Ir kai jie negauna dabar iš ten dujų, perka iš tų pačių šaltinių kaip ir mes – iš Afrikos, Amerikos, Pietų Amerikos. Ir mums labai reikia konkuruoti dabar, o ta konkurencija lemia tai, kad kainos labai auga.
Kita priežastis yra tai, kad mums nepavyko tinkamai pasiruošti artėjančiai žiemai. Nes po praėjusios 2022 metų krizės buvo labai galvojama, kad reikia ateityje pasiruošti, kad nebūtų tokių krizių. Tai yra užpildyti saugyklas, pasidaryti ten rezervus. Buvo planuota, kad iki lapkričio turėtume turėti 90 proc. užpildytų dujų saugyklų. Dabar turime tik 70 proc. <...>
Kas gyventojų laukia žiemą?
Aš mačiau ir Europos energetikos komisaro reakciją, kad maždaug melskimės, kad tik žiema šilta būtų. Nes jeigu žiema bus labai šalta, kas gali atsitikti, profesoriau?
V. Jankauskas: Matote, Europoje nebūtų taip, kad mes sušaltume, sustotume. Yra galimybių vis dėlto diversifikuoti. Galima naudoti kitus kurus, kaip Vokietija tais sunkiais 2022 metais, dar padariusi milžinišką klaidą – uždariusi savo veikiančias geras atomines elektrines. Tai ką jie darė? Jie kūreno daugiau anglių. Aišku, tai labai nekokia išeitis, bet išeitis visada yra. Nesakau, kad mes sušalsime, nesakau, kad čia bus katastrofa, bet šaltos žiemos atveju iš tikrųjų bus problemų.
Kokių veiksmų turi imtis valdžia?
Jūs sakote, kad valdžia privalo kažką daryti su kainomis, pradedant kuru, baigiant dujomis? Elektros gal neliesti?
V. Jankauskas: Taip, taip. Galvoju, kad dėl kuro mes tikrai jau labai keistai atrodome, kada kaimyninės šalys akcizus susimažino, o pas mus to akcizo neliečiame. Kadangi degalai naudojami mobilioms priemonėms, kurios juda ne vien šalyje.
Aš suprantu, kad jeigu būtų šalies viduje, gal kažką gali reguliuoti atskirai, bet kada jos juda per šalis, tai labai lengva prognozuoti, kad tie, kurie netoli Latvijos ir netoli Lenkijos, nebesipila Lietuvoje degalų. Jau nekalbu apie sunkųjį transportą, kuris pilasi didelius kiekius degalų ir daugiausia ne Lietuvoje. Tai reikėtų pažiūrėti, aš nežinau, kaip jie skaičiuoja, kiek prarandama dėl to, kad degalai pilami ne Lietuvoje.
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