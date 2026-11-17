Saugumo stebėsenos agentūra „Vanguard“ teigė, kad su Panamos vėliava plaukiojantis tanklaivis „Tara Gas“ pirmadienį buvo atakuotas plaukdamas per Hormuzo sąsiaurį, maždaug už septynių jūrmylių į šiaurę nuo Omano Chasabo miesto.
Laivas išvestas iš rikiuotės
Per ataką laivas buvo išvestas iš rikiuotės, o jo mašinų skyriuje kilo gaisras, nurodė „Vanguard“, tačiau pažymėjo, kad visa įgula yra saugi.
Indijos uostų ministras Sarbananda Sonowalis patvirtino, kad pirmadienį laivas „Tara Gas“, kurio 25 narių įguloje yra 24 Indijos piliečiai, sąsiauryje tapo raketos taikiniu.
Įgulos nariai „yra visiškai saugūs, niekas nenukentėjo“, socialiniame tinkle „X“ parašė jis.
Tačiau britų jūrų agentūra UKMTO pranešė, kad „laivas patyrė antrą smūgį, dėl kurio jame kilo gaisras“, ir nurodė, kad šiuo metu nėra žinoma, kur yra įgulos nariai.
Pirmadienį taip pat su Panamos vėliava plaukiojantis tanklaivis „On Phoenix“ maždaug už trijų jūrmylių nuo Omano krantų tapo neatpažinto sviedinio taikiniu, informavo abi britų organizacijos.
Iki vasario 28 d. prasidėjusio Artimųjų Rytų karo, kurį įžiebė JAV ir Izraelio smūgiai Iranui, per Hormuzo sąsiaurį buvo gabenama maždaug penktadalis pasaulyje suvartojamos naftos.
Nuo tada Teheranas faktiškai užblokavo šį sąsiaurį ir reguliariai atakuoja laivus, bandančius juo plaukti be Irano leidimo.
Vašingtonas atsakė įvesdamas Irano uostų blokadą, o jo karinis jūrų laivynas lydi tanklaivius per šį sąsiaurį.
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