Kainos mažėjo ir Latvijoje bei Estijoje. Latvijoje elektros kaina smuko 31 proc. iki 159,48 Eur/MWh, o Estijoje – 25 proc. iki 127,57 Eur/MWh.
Bendrovės teigimu, elektros kainų mažėjimą Baltijos šalyse daugiausia lėmė išaugusi vėjo energijos gamyba.
„Praėjusią savaitę vėjo elektrinės daugiausia elektros pagamino darbo dienomis – jų gamyba Baltijos šalyse, palyginti su ankstesne savaite, išaugo 35 proc. Tai atsispindėjo ir elektros kainose – darbo dienomis jos buvo vidutiniškai 34 proc. mažesnės. Vis dėlto savaitgalį vėjo gamyba sumenko, todėl per visą savaitę jos augimas siekė vos 3 proc. Dėl to ir bendras savaitės elektros kainų vidurkis sumažėjo ne taip ženkliai“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ Komercijos departamento vadovas Mantas Kavaliauskas.
Baltijos šalyse elektros energijos suvartojimas praėjusią savaitę išliko stabilus ir siekė 608 gigavatvalandes (GWh). Lietuvoje suvartota 279 GWh elektros energijos, arba 1 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. Latvijoje vartojimas sumažėjo 2 proc. iki 152 GWh, o Estijoje išaugo 3 proc. ir siekė 177 GWh.
Elektros energijos gamyba Baltijos šalyse augo 2 proc. ir sudarė 538 GWh. Lietuvoje ji sumažėjo 4 proc. iki 237 GWh, Latvijoje padidėjo 25 proc. iki 167 GWh, o Estijoje smuko 10 proc. iki 134 GWh.
Lietuva per savaitę pagaminta 85 proc. šalyje suvartotos elektros energijos. Latvijoje šis rodiklis siekė 110 proc., Estijoje – 76 proc. Visos Baltijos šalys kartu pagamino 88 proc. regione suvartotos elektros energijos.