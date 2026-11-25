Protestą dėl kitų metų biudžeto organizuojantis Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) nurodo, jog akcijos tikslas – „atkreipti dėmesį į nepakankamą statutinių tarnybų finansavimą, mažus atlyginimus, augantį darbuotojų trūkumą, disbalansą tarp rūpesčio vidaus ir išorės saugumu“.
Proteste dalyvaus apie 30 pareigūnų, jo pabaigoje Vyriausybės atstovams bus įteikti reikalavimai.
Akcija vyks tuo metu, kai Vyriausybėje bus svarstomas 2027 metų valstybės biudžeto projektas.
Jame statutinių pareigūnų darbo užmokestį numatyta didinti apie 7,5 proc. (vidutiniškai 128 eurais), papildomai tam planuojama skirti 45,3 mln. eurų.
Profesinės sąjungos tokį augimą kritikuoja. Pasak jų, šis – gerokai mažesnis nei realus poreikis. NPPSS pirmininkės Inetos Kursevičienės teigimu, realiai statutinėms įstaigoms ir aplinkosaugai darbo užmokestis didės 5 procentais.
Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tikisi, kad kitąmet pavyks vidaus reikalų sistemos pareigūnų atlyginimus padidinti 8–9 procentais.
Šį klausimą, kaip esminį, yra išskyrę ir mažųjų valdančiosios koalicijos partnerių lyderiai. Dar šią savaitę Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius tikino, jog statutinių pareigūnų darbo užmokestis „yra kertinis“ sprendžiant dėl palaikymo biudžetui.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad radus papildomą finansavimą vidaus reikalų sistemai, didesnė tokių lėšų dalis tektų technikos bei infrastruktūros poreikiams patenkinti, o ne darbo užmokesčiui kelti.
Pagal projektą, kitąmet viešajam saugumui iš viso numatoma skirti 921,8 mln. eurų.
Šiais metais valstybės biudžete visai vidaus reikalų sistemai skirta 1,07 mlrd. eurų.
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