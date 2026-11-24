Kaip teigiama Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime spaudai, lapkričio 12 d. Šiaulių rajone, Ginkūnų kaime, patruliavusių policijos pareigūnų dėmesį patraukė įtartinai manevruojantis automobilis „Ford Galaxy“. Nusprendę patikrinti įtarimų sukėlusį vairuotoją, pareigūnai išsiaiškino, kad vyras automobilyje gabeno kontrabandines cigaretes.
Paaiškėjo, kad 49 metų vairuotojas automobilyje gabeno 14 dėžių nelegalių rūkalų. Tęsdami tyrimo veiksmus, pareigūnai atliko kratas vyro namuose. Ten aptiktos 33 dėžės kontrabandinių cigarečių.
Iš viso „Ford Galaxy“ automobilyje ir vyro namuose pareigūnai rado daugiau nei 23 tūkst. pakelių nelegalių cigarečių. Didžioji dalis visai neturėjo banderolių, o likę pakeliai – pažymėti baltarusiškomis banderolėmis.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikalimų tyrimo valdybos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Už šią nusikalstamą veiką gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.