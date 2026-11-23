Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, lapkričio 20 d. apie 20.50 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte, viešoje vietoje, pas nepilnametį (gim. 2010 m) rastas metalinis, galimai draudžiamas daiktas, panašus į kastetą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.
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