Interviu Vokietijos tinklalaidei „MD Meets“ JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas ir pasirinktas tarpininkas derybose su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu įspėjo, jog užtektų ir nedidelės klaidos, kad „visa tai smarkiai eskaluotųsi“.
JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris įspėja dėl karo Ukrainoje eskalacijos, priekaištauja Europai
Keliuose derybų raunduose, kuriuose dalyvavo ir kitas pasiuntinys Steve'as Witkoffas, nepavykus sumažinti atotrūkio tarp Kyjivo ir Kremliaus, J. Kushneris pripažino, kad Maskvos reikalaujamų teritorijų Rytų Ukrainoje klausimas išlieka kliūtimi.
„Ką mes su Steve'u supratome po daugybės valandų, praleistų su prezidentu Putinu ir Rusijos komanda, yra tai, kad teritorinis klausimas šiuo metu yra atsidūręs savotiškoje aklavietėje“, – sakė jis.
Tačiau J. Kushneris taip pat, regis, apkaltino europiečius veidmainyste dėl to, kad jie ir toliau išleidžia didžiules sumas Rusijos energijai, tuo pačiu metu remdami Ukrainą.
„Turiu omenyje, kad per šį konfliktą Europa iš Rusijos nupirko (iškastinio kuro) už daugiau nei 250 mlrd. dolerių (228,6 mlrd. eurų)“, – tvirtino J. Kushneris.
„Taigi manau, kad per šį konfliktą Europa iš tikrųjų sumokėjo daugiau pinigų Rusijai, nei davė Ukrainai, jei mano matomi duomenys yra teisingi“, – pridūrė jis.
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