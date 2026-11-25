Juo tapo Kristupas Žemaitis. Anksčiau dėl traumos iš rikiuotės iškrito ir Vaidas Kariniauskas, kad treneriui šiam mačui teko atsisakyti tik vieno žaidėjo.
Rinktinės 12-tukas: Augustas Marčiulionis, Dovydas Giedraitis, Ignas Sargiūnas, Deividas Sirvydis, Margiris Normantas, Ignas Brazdeikis, Gytis Radzevičius, Gytis Masiulis, Osvaldas Olisevičius, Marekas Blaževičius, Laurynas Birutis, Gabrielius Maldūnas.
Tuo tarpu sekmadienį su Bosnija ir Hercegovina kandidatai turėtų keistis, nes turėtų prisijungti Arnas Butkevičius ir galbūt Jonas Valančiūnas.
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