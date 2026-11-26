JAV pritarė F-16 naikintuvų techninės priežiūros įrangos pardavimui Ukrainai
Jungtinės Valstijos pritarė techninės priežiūros įrangos ir kitų priemonių, skirtų Ukrainos turimiems naikintuvams F-16, pardavimui. Sandorio, kurio vertė siekia 622 mln. JAV dolerių (567,5 mln. eurų), finansavimą užtikrins Europos partnerės, trečiadienį paskelbė JAV Valstybės departamentas.
Valstybės departamento pareiškime nurodoma, kad lėšas skirs Belgija, Danija, Nyderlandai ir Norvegija. Pabrėžiama, kad „šiam perdavimui nebus naudojamos jokios JAV lėšos“.
Departamento duomenimis, į paketą įtraukti „pirotechniniais ir propelento užtaisais suaktyvinami įtaisai, laboratorinė įranga ir transportavimo paslaugos“. Šios priemonės bus pridėtos prie anksčiau patvirtinto mažesnės vertės pardavimo, apie kurį dėl jo vertės neprivaloma pranešti Kongresui.
„Siūlomas pardavimas sustiprins Ukrainos gebėjimą atremti dabartines ir būsimas grėsmes, suteikdamas jai daugiau galimybių vykdyti savigynos ir regioninio saugumo užtikrinimo misijas, pasitelkiant pajėgesnę oro gynybą“, – sakoma pareiškime.
Spalio pradžioje laikraštis „The Wall Street Journal“ pranešė, kad dėl vėluojančios techninės priežiūros ir atsarginių dalių trūkumo daugiau kaip pusė Ukrainos turimų naikintuvų F-16 negalėjo pakilti į orą, o iki metų pabaigos šios problemos gali paveikti visus Ukrainos turimus JAV gamybos orlaivius.
Ukrainos pareigūnai paneigė, kad yra rimtų problemų dėl orlaivių parengties, tačiau pripažino, jog kai kurie F-16 komponentai nebegaminami, todėl jų vis sunkiau gauti.
2022 m. vasarį prasidėjus Rusijos visapusiškai invazijai, Kyjivas atkakliai ragino Vakarų sąjungininkes perduoti jam pažangių naikintuvų. Pirmąją F-16 partiją Ukraina galiausiai gavo po dvejų metų.
JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris įspėja dėl karo Ukrainoje eskalacijos, priekaištauja Europai
JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris trečiadienį įspėjo dėl bet kokio konflikto Ukrainoje aštrėjimo, pavadinęs tai „netiesioginiu karu, kuriame Europa finansuoja ir ginkluoja Ukrainą prieš Rusiją“.
Interviu Vokietijos tinklalaidei „MD Meets“ JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas ir pasirinktas tarpininkas derybose su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu įspėjo, jog užtektų ir nedidelės klaidos, kad „visa tai smarkiai eskaluotųsi“.
Keliuose derybų raunduose, kuriuose dalyvavo ir kitas pasiuntinys Steve'as Witkoffas, nepavykus sumažinti atotrūkio tarp Kyjivo ir Kremliaus, J. Kushneris pripažino, kad Maskvos reikalaujamų teritorijų Rytų Ukrainoje klausimas išlieka kliūtimi.
„Ką mes su Steve'u supratome po daugybės valandų, praleistų su prezidentu Putinu ir Rusijos komanda, yra tai, kad teritorinis klausimas šiuo metu yra atsidūręs savotiškoje aklavietėje“, – sakė jis.
Tačiau J. Kushneris taip pat, regis, apkaltino europiečius veidmainyste dėl to, kad jie ir toliau išleidžia didžiules sumas Rusijos energijai, tuo pačiu metu remdami Ukrainą.
„Turiu omenyje, kad per šį konfliktą Europa iš Rusijos nupirko (iškastinio kuro) už daugiau nei 250 mlrd. dolerių (228,6 mlrd. eurų)“, – tvirtino J. Kushneris.
„Taigi manau, kad per šį konfliktą Europa iš tikrųjų sumokėjo daugiau pinigų Rusijai, nei davė Ukrainai, jei mano matomi duomenys yra teisingi“, – pridūrė jis.
Donaldas Trumpas ir NATO vadovas bendrame pareiškime ragina Rusiją neišplėsti karo
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte trečiadienį po susitikimo Floridoje paskelbtame bendrame pareiškime paragino Rusiją neplėsti karo Ukrainoje.
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Rusijoje – dar viena nerami naktis: atakuota chemijos gamykla
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos Stavropolio krašte, Nevinnomysko mieste dronai atakavo šiluminę elektrinę ir chemijos gamyklą, skelbia „Ukrainska Pravda“, remdamiesi tokiais „Telegram“ kanalais kaip „Exilenova+“, „Supernova+“, „Astra“. Minėta chemijos gamykla tiekia produkcija Rusijos karinei pramonei.
„Nevinnomysko pramoninė zona patiria dronų ataką. Ten yra gamykla, tiekanti sprogmenų komponentus Rusijos Federacijos įmonėms“, – cituojamas „Astra“ pranešimas.
Naktį vietiniai gyventojai ir gubernatorius Vladimiras Vladimirovas pranešė apie dronų atakas prieš miesto pramoninę zoną, taip pat apie sprogimus Nevinnomysko elektrinės rajone.
Nevinnomysko azoto gamykla, priklausanti „EuroChem“ grupei, tiekia acto rūgštį Rusijos karinei pramonei.
„Exilenova+“ taip pat skelbia, kad buvo atakuota Luhansko okupuota dalis ir Baškirija.