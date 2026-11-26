„Puikiame“ ir „labai reikšmingame“ susitikime daugiausia dėmesio skirta karams Ukrainoje ir Irane, teigiama pareiškime, kurį po uždarų derybų D. Trumpo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ paskelbė Baltieji rūmai.
Trumpas ir NATO vadovas ragina Rusiją neplėsti karo Ukrainoje
„Taip pat aptarėme, kaip svarbu, kad Rusija vengtų bet kokių veiksmų, kurie tyčia ar netyčia išplėstų karą, ir kuo greičiau būtų pasiektas taikus karo sprendimas“, – priduriama pareiškime.
Šis bendras D. Trumpo ir M. Rutte raginimas nuskambėjo nepaisant to, kad JAV prezidentas praėjusią savaitę per susitikimą Kinijoje Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pavadino savo draugu.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutiko su D. Trumpo pasisakymais apie V. Putiną.
„Mums jis yra žudikas“, – CNN sakė V. Zelenskis.
Trečiadienį per interviu televizijos „Fox News“ laidai „Fox & Friends“ M. Rutte sulaukė klausimo apie D. Trumpo komentarus.
„Tai, ką prezidentas Trumpas daro, taip pat ir per susitikimą Šendžene, yra Putino išbandymas“, – teigė NATO generalinis sekretorius.
„Kiek jis rimtai nusiteikęs? Ar jis pasirengęs sėsti prie derybų stalo? Ar jis pasirengęs iš tiesų įsitraukti į derybas? Tad toliau darykime spaudimą. Manau, kad jis veikia, ir turime jį išlaikyti“, – kalbėjo M. Rutte.
D. Trumpas, kurį kritikai kaltina palaikant Maskvą, o ne Kyjivą, po susitikimo su V. Putinu pareiškė, kad Rusijos lyderis nori užbaigti karą „diplomatinėmis priemonėmis“.
Susitikimas Floridoje įvyko Europos valstybėms pareiškus norą prisijungti prie preliminarių derybų, kuriose iki šiol dalyvavo tik Ukraina, Jungtinės Valstijos ir Rusija.
M. Rutte nurodė, kad bet kokiame susitarime turės būti numatytos saugumo garantijos Ukrainai.
„Kai karas baigsis – pageidautina, taikos susitarimu, o jei tai neįmanoma, ilgalaikėmis paliaubomis – turime užtikrinti, kad Ukraina ateityje turėtų saugumo garantijas“, – sakė jis.
„Tačiau svarbiausia užtikrinti, kad Ukraina turėtų viską, ko jai reikia toliau sėkmingai kovoti ir daryti maksimalų spaudimą rusams“, – pridūrė M. Rutte.
Bendrame pareiškime taip pat nurodoma, kad D. Trumpas ir M. Rutte aptarė gynybos išlaidų didinimą. JAV prezidentas jau kurį laiką ragina Europos valstybes skirti daugiau lėšų gynybai.
Derybos Floridoje taip pat įvyko tuo metu, kai tikimasi, kad JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas artimiausiomis savaitėmis paskelbs apie JAV pajėgų buvimo Europoje peržiūrą.
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