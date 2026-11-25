Interviu Vokietijos tinklalaidei „MD Meets“ JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas, pasirinktas tarpininkauti derybose su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, perspėjo, jog „pakaktų menkiausio apsiskaičiavimo, kad konfliktas smarkiai paaštrėtų“.
Per kelis derybų ratus, kuriuose dalyvavo ir kitas JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas, Kyjivo ir Kremliaus pozicijų suartinti nepavyko. J. Kushneris pripažino, kad viena pagrindinių kliūčių derybose yra Maskvos pretenzijos į Rytų Ukrainos teritorijas.
Šiuo metu derybos teritorijų klausimu yra įstrigusios
„Po daugybės valandų pokalbių su prezidentu Putinu ir Rusijos komanda mudu su Steve'u supratome, kad šiuo metu derybos teritorijų klausimu yra įstrigusios“, – sakė jis.
J. Kushneris, regis, apkaltino europiečius veidmainyste, nes jie remia Ukrainą, tačiau kartu ir toliau išleidžia milžiniškas sumas Rusijos energetikos ištekliams.
„Per šį konfliktą Europa iš Rusijos įsigijo iškastinio kuro už daugiau kaip 250 mlrd. JAV dolerių“, – teigė J. Kushneris.
„Taigi manau, kad per šį konfliktą Europa iš tiesų sumokėjo Rusijai daugiau pinigų, nei suteikė Ukrainai, jei mano turimi duomenys yra teisingi“, – pridūrė jis.
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