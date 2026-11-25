Premjerui Mindaugui Sinkevičiui prakalbus apie galimybę vienašališkai panaikinti Taivaniečių atstovybės Lietuvoje teisinį statusą, socialdemokratas Ruslanas Baranovas tokį pareiškimą vertina kaip derybinį žingsnį. Konservatorius Žygimantas Pavilionis teigė, kad tokia Vyriausybės vadovo pozicija kenkia Lietuvos santykiams su Vašingtonu.
„Keisti pavadinimą arba imtis dar radikalesnių veiksmų vien tam, kad turėtume ten kažkiek Kinijos atstovų ar diplomatų, man atrodo per didelė kaina. Tai mano pozicija tokia ir išlieka“, – trečiadienį Eltai teigė Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) narys R. Baranovas.
Pasak socialdemokrato, kadangi Taivaniečių atstovybė nėra ambasada, Lietuva esą turi teisinę galimybę imtis vienašališkų veiksmų.
„Sakoma, kad Vyriausybė siekia, jog taivaniečiai pakeistų tą pavadinimą. Taivaniečiai to daryti nenori. Tai aš turbūt visų pirma vertinčiau kaip tam tikrą derybinį žingsnį“, – sakė parlamentaras.
R. Baranovas taip pat pripažino, kad Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP) šiuo klausimu esama skirtingų nuomonių. Vis dėlto, jo manymu, didžioji dalis partijos bičiulių palaiko Vyriausybės veiksmus.
„Žinoma, yra ir kitų nuomonių. (...) Turbūt yra ir kitų, kurie viešai apie tai nekalba, bet irgi šiek tiek kitaip mato situaciją. Tačiau turbūt didžioji dalis partijos narių palaiko Vyriausybės žingsnius. Spėčiau. Labai plačių diskusijų frakcijoje neturėjome“, – pažymėjo socialdemokratas, tarp kitokią poziciją turinčių partiečių įvardijęs save ir Dovilę Šakalienę.
Mato griaunamus santykius su Vašingtonu
Seimo URK vicepirmininkas Ž. Pavilionis kritikuoja premjero pareiškimą, teigdamas, kad tokia Vyriausybės vadovo pozicija prieštarauja ilgalaikei Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) politikai Taivano atžvilgiu.
„Tokiu teiginiu premjeras pasisako prieš ilgalaikę JAV demokratų ir respublikonų politiką saugoti Taivano laisvę nuo komunistų agresijos. (...) Taigi, mes nuosekliai griauname savo ryšius su Vašingtonu“, – trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Ž. Pavilionis.
Konservatoriaus vertinimu, tokie Lietuvos veiksmai artėjant šalies pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai atitinka Pekino ir Maskvos interesus.
„Tuo tarpu mes prieš pirmininkavimą darome tai, ko labiausiai nori būtent Pekinas ir Maskva, taip pat Minskas, kur seniai įsitvirtinę Kinijos komunistai“, – akcentavo parlamentaras.
„Aimanuojame, kad Kinijos komunistai mus vienašališkai nubaudė 2021 (metais – ELTA), o dabar patys norime elgtis kaip Kinijos komunistai“, – pridūrė jis.
Reaguodamas į Ž. Pavilionio kritiką, R. Baranovas taip pat įžvelgė riziką Lietuvos santykiams su dalimi JAV politikų. Vis dėlto socialdemokratas abejoja, ar toks Lietuvos žingsnis sulauktų didelio atgarsio JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijoje.
„Vašingtone yra žmonių, kurie palaiko Lietuvą, palaiko Baltijos valstybes ir tuo pačiu metu palaiko Taivaną. Tai tų žmonių šis žingsnis, manau, nebus sutiktas džiugiai ir pozityviai“, – sakė R. Baranovas.
Anot jo, galimi Lietuvos sprendimai dėl Taivaniečių atstovybės galėtų apsunkinti šalies parlamentarų pastangas telkti JAV Kongreso narių paramą Lietuvai.
„Mūsų parlamentarų lygiu, manau, mums bus šiek tiek sunkiau kolegas uždegti ir įtikinti, kad jie kažkaip užsidegusiomis akimis palaikytų mus ir judėtų į priekį“, – teigė socialdemokratas.
Taivaniečiai neatsitraukia
ELTA primena, kad trečiadienį premjeras M. Sinkevičius pareiškė, jog Taivaniečių atstovybei nesutinkant keisti savo pavadinimo Lietuva turi teisę vienašališkai panaikinti šios atstovybės teisinį statusą.
Tuo metu Taivaniečių atstovybė Lietuvoje Eltai nurodė, kad Taivano vyriausybė neketina keisti atstovybės pavadinimo, nes jis buvo nustatytas abipusiu susitarimu.
Diskusijos dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo suaktyvėjo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tąsyk neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius, esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą.
2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.
Vyriausybės programoje numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.
M. Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad šį tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.