„Girdėjome pareiškimus, gal tie sprendimai gali keistis. Jeigu ne, valstybė turi tam tikrą teisinę diskrecijos galią priimti vienašališkus sprendimus. To nesinorėtų, bet tai gali būti panaudota“, – laidoje „ELTA kampas“ teigė M. Sinkevičius.
Paklaustas, ar tai reikštų Taivaniečių atstovybės teisinio statuso panaikinimą, premjeras patikino, kad tokią sprendimo teisę valstybė turi.
„Mes turime diplomatinį atstovavimą mūsų šalyje — ambasadas. Ir po diplomatiniu atstovavimu mes turime kitas atstovybes, turinčias diplomatinį statusą – tai Svetlanos Cichanouskajos biuras ir Taivaniečių ofisas. Šios akredituotos atstovybės buvo įsteigtos ministro įsakymu (...). Teisinis pagrindas jas įsteigti atsirado, tai natūralu, kad teisės aktai numato ir scenarijus, kaip tos atstovybės arba plečiamos, arba mažinamos. Tai teisės manevro laisvė čia egzistuoja“, – atkreipė dėmesį M. Sinkevičius.
Planų keisti pavadinimą nėra
Kaip Eltai nurodė Taivaniečių atstovybės Lietuvoje atstovai, aktyvios viešos diskusijos dėl atstovybės pervadinimo yra gerbiamos, bet planų keisti pavadinimą nėra.
„Norėtume dar kartą pabrėžti, kad Taivano vyriausybė neturi ketinimų keisti mūsų atstovybės pavadinimo, nes jis buvo nustatytas abipusiu susitarimu, ir mes ketiname jo laikytis“, – trečiadienį perduotame atsakyme Eltai nurodė Taivaniečių atstovybė.
Diskusijos dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo suaktyvėjo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tąsyk neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius, esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą.
Tuo metu opozicijai priklausančių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad jeigu K. Budrys siektų Taivano atstovybės pervadinimo, neatmetama galimybė ministrui inicijuoti interpeliaciją.
Savo ruožtu opozicinių konservatorių vedlys Laurynas Kasčiūnas sakė, kad Lietuvos sprendimas keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą būtų didelė diplomatinė klaida. Pasak jo, toks žingsnis leistų Kinijai skelbti apie dar vieną diplomatinę pergalę.
Santykiai su Kinija pašlijo 2021-aisiais
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES Tarybai.
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