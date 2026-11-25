Uždaras susitikimas D. Trumpo rezidencijoje Floridoje vyks tuo metu, kai intensyvėja pastangos užbaigti karą Ukrainoje.
Be to, jis įvyks netrukus po D. Trumpo vizito Kinijoje, kurio metu jis V. Putiną pavadino savo „draugu“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis turėjo kitokią nuomonę šiuo klausimu ir televizijai CNN pareiškė: „Mums jis yra žudikas.“
Trečiadienį interviu laidoje „Fox & Friends“ NATO vadovo buvo paklausta apie tokius D. Trumpo komentarus.
„Tai, ką daro prezidentas Trumpas, taip pat ir susitikime Šendžene, yra Putino išbandymas“, – sakė NATO generalinis sekretorius.
„Kiek rimtai jis kalba? Ar jis pasirengęs sėsti prie derybų stalo? Ar jis iš tikrųjų nori dalyvauti derybose? Taigi, toliau darykime spaudimą. Manau, kad tai veikia, ir turime tai tęsti“, – sakė jis.
Rutte teigė, kad bet koks susitarimas turės apimti saugumo garantijas Ukrainai
D. Trumpas, kurį kritikai kaltina palaikant Maskvos, o ne Kyjivo pusę, po susitikimo su V. Putinu pareiškė, kad Rusijos lyderis nori, jog karas tarp Rusijos ir Ukrainos baigtųsi „diplomatinėmis priemonėmis“.
Susitikimas Floridoje įvyks tuo metu, kai Europos šalys išreiškė norą prisijungti prie preliminarių derybų, kuriose iki šiol dalyvavo tik Ukraina, Jungtinės Valstijos ir Rusija.
M. Rutte teigė, kad bet koks susitarimas turės apimti saugumo garantijas Ukrainai.
„Kai karas baigsis – geriausia, jei bus pasirašytas taikos susitarimas, o jei tai neįmanoma, – ilgalaikėmis paliaubomis, – turime užtikrinti, kad Ukraina ateityje turėtų saugumo garantijas“, – sakė jis.
„Tačiau (kol kas) svarbiausia yra tai, jog turime užtikrinti, kad Ukraina turėtų tai, ko jai reikia, kad ji galėtų tęsti kovą, būti tokia sėkminga ir daryti maksimalų spaudimą rusams“, – pridūrė M. Rutte.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.