Svečiuose Tornikes Shengelios vedama komanda 92:88 (20:27, 21:11, 20:21, 14:16, 17:13) palaužė graikus (4/5).
Kartvelams ši pergalė labai reikšminga, nes jie priartėjo prie ispanų (6/3) ir Ukrainos (6/2), tuo tarpu graikų padėtis yra kritinė – ji sudėtinga buvo jau prieš šį „langą“. Jiems būtina tikėtis tiek likusių visų pergalių, tiek aukščiau esančių varžovų nesėkmių, nes čempionato viltis tolsta sparčiai ir reikalingas kone stebuklas.
Nerimo graikams sukėlė ir tai, kad krisdamas koją susižeidė Kostantinos Mitoglou.
MICHALIS LOUTZIS OVERTIME TAKEOVER 🇬🇷🗡️ #FIBAWC https://t.co/B6F4GX3k2L— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 26, 2026
Kartvelai pergalę iškovoti galėjo jau per pagrindinį laiką (75:73), tačiau paskutinę sekundę prieš iš toli metusį Tylerį Dorsey prasižengė Rati Androinakashvili. T.Dorsey pataikė dukart iš trijų, tad graikai galėjo laimėti, tačiau išplėšė tik pratęsimą – 75:75.
Drama tęsėsi iki galo. Dar likus minutei graikai pirmavo (88:81), bet Duda Sanadzė pelnė du taškus, o netrukus tritaškį smeigė George‘as Korsantia – 86:88. Taip per pusę minutės gerokai aptirpo kartvelų deficitas.
🇬🇪 SAKARTVELO COME BACK FROM -7 IN THE LAST MINUTE OF THE OVERTIME TO COMPLETE A MIRACULOUS COMEBACK! #FIBAWC x #WinForAll https://t.co/aOlzMvIo4N— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 26, 2026
Maža to, vėliau baudas metė Marquise‘as Reedas, pataikęs kartą, o po graikų klaidos tai darė ir abu metimus realizavęs T.Shengelia – 89:88. M.Reedas vėl stojo prie baudų metimo linijos, pridėjo tašką, o kol T.Dorsey klydo, galutinį tašką padėjo T.Shengelia.
Iš Eurolygos mačo į rinktinę išskubėjęs T.Shengelia per 44 minutes pelnė 25 taškus (7/15 dvit., 0/4 trit., 11/13 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 5 perdavimus, 4 kartus klydo, sykį prasižengė, blokavo 2 metimus ir rinko 26 naudingumo balus.
Sakartvelui 30 taškų taip pat pelnė M.Reedas, 13 – Duda Sanadze, 8 – G.Korsantia.
Graikijai 19 taškų pridėjo K.Mitoglou (8 atk. kam.), 17 – T.Dorsey, 15 – Vasileios Toliopoulos, 11 – Nikos Choukazas.
PLAYING FOR YOUR NATIONAL TEAM IS DIFFERENT 🇬🇪 https://t.co/5A7FtMxlkk— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 26, 2026
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