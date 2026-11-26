Treneris Dainius Adomaitis po susitikimo duoklę atidavė savo auklėtiniams. Jis pripažino, kad baiminosi varžovų kovos dėl kamuolių ir puolimo, tačiau gynyba ir kova po lenta liko patenkintas.
„Tai gera pergalė, esu labai laimingas už vyrukus, kurie nuo pirmos dienos buvo labai susifokusavę į pasirengimą. Ką jie parodė nuo mačo pradžios, energiją, fiziškumą, buvo įspūdinga“, – kalbą pradėjo treneris.
D.Adomaitis pridėjo, kad prie rinktinės jungsis Arnas Butkevičius, dėl Jono Valančiūno kol kas lieka klaustukas.
„Mano didžiausias noras ir tikslas padaryti taip, kad būtų geriau ir normaliau. Kad galėtų žaisti visi. Kodėl Eurolygoje prieš dvi savaites buvo 9 rungtynės per dieną? Kodėl negalėjo būti ir šį antradienį? Bent turint teorinį šansą. Visi nuopelnai Ignui, kuris atvyko iš ligų maišo „Fenerbahče“, treneris neprašneka, visi serga, o jis atėjo ir darė, ką galėjo. Kitas komandos draugas negali duoti mažiau nei jis, taip jausdamasis.
Aš suprantu, kad tai ir mano darbas, bet kodėl negalime paprašyti LKL, kad pagrindinės komandos rungtynes žaistų šeštadienį. „Žalgiris“, „Rytas“, „Neptūnas“, „Lietkabelis“, kur žaidėjai vyksta į rinktinę. Kitur taip daroma ir tai padeda rinktinei. Po truputį turime vienytis, o kai reikės, geriausi žaidėjai bus rinktinėje“, – sakė jis.
– Margirį Normantą treniravote dar „Ryte“, kokį įspūdį dabar palieka jis?
– Kaip matėsi nuo pirmos dienos, jis rodo ramybę ir užtikrintumą, nepasiduoda emocijoms, daro viską logiškai. Tai ateina su metais, plius, išvykimas į Ispaniją, žaidimas geroje lygoje prisideda. Iškart matėsi, kad tai žaidėjas, kuriuo gali pasitikėti.
– Kiek akcento gale dėjote ant pranašumo?
– Pirmąsyk apie tai su treneriais kalbėjome, kai liko šešios su puse minutės. Paklausiau jų, ar pradedame tai akcentuoti. Nusprendėme, kad dar ne, turėjome pertraukėlę, galvojau, paimsiu tada, jei skirtumas mažėtų. Bet to nereikėjo. Ketvirtame kėlinyje buvo tų sustojimų ir žaidėjams perdaviau, kad tai yra svarbu. Viską supaprastinome, taktiką puolime, o akcentus daugiau dėjome gynyboje. Šaunuoliai žaidėjai, skirtumas yra geras, tenkinantis.
– Kaip bus su žaidėjais prieš bosnius?
– Su Arnu viskas sutarta, su Jonu dar nekalbėjau. Susėsime su treneriais, apkalbėsime, pažiūrėsime, laukia pokalbis su juo.
– Kaip pačiam teko tvarkytis su emocijomis sugrįžus?
– Metai bėga, gal patirties daugiau, gal emociškai lengviau, bet didelė atsakomybė, nemeluosiu sakant, kad jaučiausi kaip namie. Tu galvoji, kas bus jei su Smailagičiumi eis „penktoje“, ką darysime tada. Kas bus, jei bus su kitu, ką tada. Kaip muzika galvoje pragroja, taip čia rungtynių planas. Toks mūsų darbas. Man žaidėjai davė didelį pasitikėjimą. Turėjome tik dvi treniruotes pasiruošti, jų susikaupimas buvo toks, kad reikia pamatyti. Pasakiau jiems, kad iš jų visų norėčiau turėti tokią klubinę komandą. Tai nuteikė optimistiškai, kad tą stresą nuo žaidėjų reikia nuimti. Taip, streso yra, rungtynės prieš Serbiją, jie tikrai gera komanda, turi gerą dydį ir agresyvumą, du sprendimų priėmėjus, gerų metikų. Dar smagiau iškovoti tokią pergalę.
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