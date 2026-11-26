Tai jis demonstravo ir rungtynių metu, apeliuodamas į teisėjus.
„Didžiuojuosi vaikinais už tai, ką praėjome. Parodėme gerą energiją, kad liktume rungtynėse, bet buvo neįmanoma. Čia sustosiu, nes manau, kad jei pasakysiu daugiau, nebus gerai nei man, nei Serbijos federacijai“, – sakė serbų strategas.
Tuo tarpu Aleksa Avramovičius pripažino, kad geresnė buvo Lietuva, ir pasveikino rinktinę.
„Jie atliko permainų federacijoje, pakeitė trenerį ir tai padėjo Lietuvai laimėti“, – sakė jis.
– Kaip jūsų komanda tvarkėsi su emocijomis? – žurnalistų paklaustas buvo D.Alimpijevičius.
– Esu dėkingas, kad turiu vaikinus, kurie atsisakė 2–3 dienų poilsio ir žaidžia čia. Kaip sakė Aleksa, jie tuo didžiuojasi. Aš irgi esu dėl to dėkingas. Mes atidavėme viską, ką galėjome. Gal turėsime geresnių dienų, bet šiandien likome iki galo. O ką sakysiu toliau, jau eis kita kryptimi. Gale turėjome vieną incidentą su žaidėju, emocijos prasiveržė ir tiek. Susitvarkėme su viskuo gerai, išskyrus šį epizodą.
– Esate naujas treneris FIBA sistemoje. Ką apie ją galite pasakyti: kuomet negalima turėti nei geriausių žaidėjų, nei teisėjų?
– Drauge, tai sunkus klausimas.Man reikės vaalndos, kad tai paaiškinčiau. Yra daug skirtumų ir dalykų, kur turime dirbti visi kartu. Aišku, toks tvarkaraštis nepadeda niekam, sunku yra ir klubams, ir treneriams, ir žaidėjams. Žinau gerų trenerių, kurie yra sakę, kad patekimas į turnyrą yra jiems didelis pasiekimas. Tai didelis iššūkis visiems. Vietoje to, kad vieni kitiems padėtume, kas „langą“ darome viską vis sunkiau ir sunkiau. Man šis „langas“ yra už bet kokių krepšinio ir sporto ribų.
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