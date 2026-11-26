Šaudykloje anykštėnas suklydo triskart (šaudymas 0+3+0+0), o pagal greitį trasoje lietuvis netgi pranoko penkiskart olimpinį čempioną prancūzą Quentiną Fillon Maillet. Su taikliu šaudymu mūsiškis būtų pretendavęs į 3 vietą, bet pasirodyti sėkmingiau sutrukdė vėjo gūsis antroje šaudykloje ir incidentas paskutinio šaudymo metu – dėl jo V. Strolia prarado apie 40 sekundžių.
„Antrajame šaudyme užpūtė ir tai tikrai nepadėjo. Pajaučiau, kad buvo vėjas, išsimušiau šiek tiek iš ritmo ir tai prisidėjo prie netaiklių šūvių. O paskutiniame šaudyme planavau atsistoti į galą – ten buvo daug užimtų kilimėlių. Pamačiau, kad išvažiavo iš 30-ojo, todėl iš karto atsistojau ant jo. Mačiau, kad taikiniai nebuvo atversti, bet galvojau, kad tuoj atsivers. Stoviu, atsikvėpuoju, bet kaip neatsiverčia, taip neatsiverčia. Pakėliau ranką, pradėjau taikytis – neatsidaro. Kitą kartą ranką pakėliau – neatsivertė ir vėl. Teisėjai buvo pasimetę, tai tiesiog išsiėmiau apkabą, perėjau ant kito kilimėlio. Praradau gerų 40 sekundžių, bet aišku galėjau tada daugiau prašauti, nes dabar buvau atsikvėpavęs ir šaudyti nebuvo sunku“, – pasakojo V. Strolia.
Šį sezoną Lietuvos biatlonininkai pasitiko su permainomis – nuo šiol pagrindiniu rinktinės strategu yra norvegas Peras Arne Botnanas. Pasak V. Strolios, naujoji treniruočių metodika davė pozityvų postūmį ne tik ruošiantis sezonui, bet ir psichologiškai.
„Pasiruošimas tikrai buvo geras. Daug kas pasikeitė ir psichologiškai kažkaip buvo lengviau, nes viskas kitaip, neužsiciklinome ant to paties. Pasiruošimo metu jaučiausi užtikrintai, tik šaudymas būdavo neprognozuojamas. Viskas buvo gerai, bet likus 2 dienoms iki starto labai išsigandau, nes stipriai pradėjo skaudėti kelį. Skausmas buvo labai aštrus, galvojau, kad gali būti problemų. Dar vakar laksčiau per daktarus, dariausi magnetinio rezonanso tyrimą. Galvojau, kad jei viskas eis blogyn, gal išvis į startą neišeisiu. Vakar treniruotėje atrodė šiek tiek geriau. Šiandien per varžybas nebuvo, kad labai drąsiai jausčiausi, bet per varžybas apšilo koja, pamiršau ir viskas buvo gerai“, – sakė V. Strolia.
Varžybų nugalėtoju Kontiolahtyje tapo amerikietis Campbellas Wrightas (šaudymas 0+0+0+0), net 1 min. 20,1 sek. pranokęs antrą vietą užėmusį vokietį Justusą Strelową (0+1+0+0) ir 1 min. 23,2 sek. – bronzą iškovojusį norvegą Vetlę Sjaastadą Christianseną (1+0+0+1).
Sėkmingai varžybose pasirodė 50 vietą užėmęs ir 54 konkurentus pranokęs Nikita Čigak. 23-ejų Lietuvos biatlonininkas pakartojo savo karjeros rekordą, nors šaudykloje suklydo triskart (0+2+0+1). Trečiasis asmeninėse lenktynėse dalyvavęs lietuvis Maksimas Fominas liko 90-as (3+0+3+1).
Penktadienį moterų 15 km asmeninėse lenktynėse varžysis Judita Traubaitė ir Lidija Barauskienė.
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